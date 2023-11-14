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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Amazon уволит 180 человек из своего игрового подразделения и сконцентрирует усилия на развитии Prime Gaming
Странные приоритеты.

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Amazon приняла решение сократить 180 человек из своего игрового подразделения. Данную нерадостную новость руководство компании сообщило посредством внутренней почты в отдельном письме. Чуть позже текст письма попал в руки многочисленным игровым изданиям.

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В обращении к своим сотрудникам топ-менеджмент Amazon также сообщает о закрытии своего Twitch-канала Crown и проект Game Growth. Последний был предназначен для помощи начинающим разработчикам в продвижении своих игр. Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн сообщил в письме, что отныне всё игровое подразделение сконцентрирует своё усилие на развитии направлении Prime Gaming.

Он дал понять, что руководство прислушивается к отзывам клиентов и знает, чего они хотят больше всего. Как оказалось, геймеры больше всего хотят ежемесячно получать бесплатные игры. Именно поэтому концентрация усилий на усилении сильных сторон сервиса Prime считается логичным выбором.

Amazon всё ещё заявляет о своём желании стать «одним из ведущих разработчиков и издателей высококачественных игр». Напомним, Prime Gaming сейчас позиционируется как вид услуги, которая предоставляется в рамках подписки Amazon Prime. Головная компания пока не планирует создавать отдельный сервис для игроков.

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Прямо сейчас вы можете оценить старания игрового подразделения Amazon, ознакомившись с масштабной New World от внутренней студии. Параллельно с этим компания занимается изданием другой большой многопользовательской ролевой игры — Lost Ark. Наконец, в стенах Amazon Games создаётся масштабная MMO по «Властелину колец».

#amazon #amazon games
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