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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Avatar Frontiers of Pandora отправилась в печать, релиз — в начале декабря
Теперь игры в печать отправляют за три с половиной недели до релиза. А что такого?

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Несмотря на то, что у Ubisoft случился масштабный рассинхрон с Джеймсом Кэмероном и его фильмом «Аватар: Путь воды», количество любителей данной вселенной всё же слишкм велико, чтобы всецело зависеть от других громких релизов. Пока что неясно, насколько популярной будет Avatar Frontiers of Pandora, но то, что проект отправился в печать, а это значит, что его релиз уже с вероятностью, близкой к стопроцентной, никуда не сместится, сегодня официально подтвердили разработчики из студии Massive Entertainment.

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В Avatar Frontiers of Pandora мы будем играть за ранее неизвестного представителя народа На’ви, который пытается найти своих сородичей после побега из плена людей. Сюжетная линия игры никак не связана с известными во всём мире кинофильмами, а её действие и вовсе будет происходить в совсем другой части планеты Пандора.

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Релиз Avatar Frontiers of Pandora назначен на 7 декабря этого года на всех актуальных платформах. Коих в наши дни всего три: PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

#ubisoft #ubisoft massive #avatar frontiers of pandora #massive entertainment
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