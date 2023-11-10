А цифры, цифры-то где?

Вышедший в конце октября хоррор Alan Wake 2 пока не имеет официально озвученной статистики проданных копий, однако в целом результаты по итогу двух недель позволяют руководству студии Remedy заявить о том, что запуск новинки оказался «успешным». По крайней мере, так о релизе продолжения приключений писателя с фонариком высказался руководитель Remedy Теро Виртала.

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Поскольку обычно разработчики и издатели видеоигр первым делом публикуют именно статистику количества проданных копий как «доказательство» успеха их продукта, отсутствие соответствующей информации относительно Alan Wake 2 может свидетельствовать о том, что хоть релиз и успешный, но не настолько, насколько на то рассчитывали в Remedy.

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Впрочем, на что рассчитывали финны, выпуская PC-версию игры в Epic Games Store в рамках временного эксклюзива, совершенно непонятно: руководство магазина игр от Epic Games уже пятый год подряд твердит о том, что он убыточен, и никаких перспектив, по сути, не имеет, если полностью не изменить всю его бизнес-стратегию.