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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Онлайн-экшен «Мир Кораблей» стал доступен для скачивания через VK Play
Новый этап сотрудничества Lesta Games и VK.

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Разработчики из Lesta Games совместно с командой поддержки VK Play объявили о новом этапе сотрудничества — теперь популярный экшен-симулятор «Мир Кораблей» стал доступен для загрузки в VK Play.

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По случаю запуска игры на новой площадке разработчики собираются устроить серию турниров, расписание которых в скором времени опубликуют в соответствующем разделе. Также до 31 января 2024 года все новые игроки при запуске «Мира Кораблей» смогут ввести специальный инвайт-код VKPLAY2023 и получить ценные внутриигровые призы общей стоимостью свыше 100 000 дублонов.

В набор стартовых подарков входят: 60 дней премиум-аккаунта и 10 суперконтейнеров, премиум-корабль VIII TIRPITZ, а также дополнительный запас ресурсов при достижении 10 уровня аккаунта и выполнении особой цепочки задач под названием «Большой запас». Выполнить последние нужно до 1 мая 2024 года.

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Всю дополнительную информацию о выходе «Мира кораблей» можно получить на отдельной странице VK Play.

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