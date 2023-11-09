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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield получила бета-версию патча с поддержкой DLSS и устранением проблемы «пугающих глаз NPC»
А вот с глазами дела обстоят пока не очень.

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Компания Bethesda сообщила о выпуске бета-версии первого крупного патча для Starfield, который призван исправить некоторое количество программных ошибок и улучшить тем самым общее состояние ролевой игры.

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Для установки бета-версии патча пользователям необходимо зайти в раздел «Свойства» у игры, найти раздел с бета-версиями и выбрать пункт «beta». Приятно, что разработчики оставили игрокам возможность продолжить прохождение со своими прохождениями. Но, к сожалению, перенести их в основную версию игры до выхода полной версии патча не получится (и это логично).

Бета-версия патча добавила в клиент Starfield поддержку технологии DLSS, горячую клавишу для быстрого употребления главным героем еды и напитков, подправила кое-что в графическом плане, устранила проблемы с выполнением определённых квестов и в целом улучшила геймплей.

Также авторы посчитали нужным отдельно указать на тот факт, что патч сделал глаза NPC более живыми и естественными. Ранее, напомним, бездушный взгляд практически у всех случайных персонажей стал поводом для большого количества шуток и мемов. Оценить старания Bethesda можно в сообществе игры в Steam, где геймеры начали публиковать скриншоты с результатами обновления. Если коротко, в образах NPC изменения есть, но пока их сложно назвать кардинальными.

Полное описание патча есть на специальной странице официального сайта разработчиков. Релиз финальной версии «заплатки» должен состояться до конца ноября, но точную дату Bethesda пока назвать не готова. Напомним, над патчем для игры работают не только сами разработчики, но и сообщество неравнодушных фанатов. Правда, в случае со второй группой масштабное участие в процессе создания ограничивается отсутствием набора инструментов для создания модификаций. Такой SDK девелоперы планируют выпустить только в будущем году.

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Релиз ролевой игры Starfield состоялся 6 сентября на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Сразу после выхода проект получил шквал критики от простых пользователей, которые ругали практически каждую геймплейную составляющую. Это хорошо заметно и по рейтингу в Steam: на момент написания данного материала Starfield там набрала почти 80 тысяч отзывов, из которых только 70 % были положительными.

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