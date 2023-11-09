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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Богатыри отправляются на Луну в новом обновлении экшена «Русы против Ящеров»
Перемещение между планетами реализовано без загрузочных экранов.

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Нашумевший экшен «Русы против ящеров» получил крупное обновление, которое добавило в игру новую локацию, поверхность Луны, а также переработанную версию одного из героев. Апдейт также добавил в проект другие мелкие исправление, выдать которые можно отдельным списком.

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Итак, обновление добавило в отечественный хит следующий контент:

  • новые музыкальные композиции для сражений;
  • новый босс и новый вид врагов;
  • уровень, где нужно продержаться против 15 волн противников;
  • возможность перемещения между планетами без загрузочных экранов;
  • переработанная версия богатыря Радислава Багирова.

С выходом обновления в игре «Русы против ящеров» в Steam-версии игры появились коллекционные карточки. Всем заинтересованным стоит обратить внимание на скидки, которые останутся актуальными до 21 ноября. Сам экшен доступен на ПК (Steam и VK Play).

Откровенно стёбный экшен «Русы против Ящеров» рассказывает о Великих подвигах Древних Русов в войне с ящерами. Игра предлагает окунуться в мир Гипербореи и одолеть полчища Ящеров и других иродов, покусившихся на святые места Предков. Всё, что нужно — это выбрать достойного героя и отправиться спасать мир от зелёной чумы.

В качестве отличительных особенностей проекта авторы вспоминают о строгом соответствии «научным документам» и 3D-графике с «брёвнами минимум в 8 полигонов». Здесь, разумеется, есть эпичные сражения с полчищами ящеров и других иродов, а также возможность показать всем богатырскую силу во славу предков.

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На момент написания данного материала у экшена «Русы против Ящеров» имелось свыше 9 тысяч отзывов в Steam, из которых 97 % являются положительными.

#русы против ящеров #the bratans #agafonoff #smola game studio
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