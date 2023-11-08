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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Похоже, следующей игрой от Blizzard в Steam станет Hearthstone
По крайней мере, упоминание магазина от Valve нашли в игровых файлах проекта.

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Как нам всем хорошо известно, Blizzard решила перестать бороться с ветряными мельницами, особенно, учитывая тот факт, что как часть холдинга Activision Blizzard ребята из Ирвайна, мягко говоря, демонстрируют самые слабые результаты в плане выручки и продаж, и приняла решение постепенно выпускать свои видеоигры в Steam.

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С недавних пор в Steam доступны Overwatch 2 и Diablo IV. И хотя российским и белорусским пользователям от этого не легче, но в целом охват геймерской аудитории у сервиса от Valve на несколько порядков выше, чем у Battle.net, поэтому в погоне за длинным «рублём» любые средства хороши. И вот, похоже, следующей игрой производства Blizzard, которая появится в Steam, станет коллекционная карточная игра Hearthstone.

Во всяком случае, внимательные пользователи нашли в файлах Hearthstone перечисление ошибок, связанных со Steam. Выше, например, можно заметить ошибку, которая возникает при проблеме с подключением и соединением учётных записей Steam и Battle.net.

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Когда Hearthstone выйдет в Steam, неизвестно, но рискнём предположить, что одновременно с выходом очередного «дополнения» под названием Showdown in the Badlands. Его релиз должен состояться уже на следующей неделе — 14 ноября.

#steam #blizzard #valve #hearthstone
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