Узнаваемый стиль студии, правда, выглядит уже сомнительно в 2023 году.

Разработчики из студии Weappy, основанной в Минске, анонсировали Hollywood Animal — симулятор управления голливудской киностудией на заре звукового кино. События в игре будут происходить в антураже 1920-х, а её авторы раньше подарили нам дилогию This is the Police и Rebel Cops.

реклама

В анонсированной Hollywood Animal у игроков будет возможность построить как многомиллиардную компанию, которая делает свои ленты по формулам блокбастеров, так и студию-бутик с «фестивальным» кино. Наконец, здесь можно организовать фабрику трэша, поставив на поток съёмки низкобюджетной дряни — игра не будет ставить перед пользователей ограничений, уповая лишь на его фантазию.

Антураж 1920-х в Hollywood Animal накладывает свой отпечаток. Параллельно со съёмками в мире симулятора будут случаться социальные потрясения, войны, криминальные разборки и выстраивания сложных отношений с властями. Геймеру разрешат вести подковёрные игры, заключать неожиданные союзы, лгать, предавать и делать другие нехорошие вещи. Разработчики дают понять, что в Hollywood Animal нет хороших рецептов, а выживает тот, кто умеет адаптироваться и договариваться.

В Hollywood Animal игрок принимает участие во всех этапах кинопроизводства. Будучи главой киностудии, он вынужден заниматься вещами разного толка — от составления бюджета до планирования проката. Авторы утверждают, что все элементы тут проработаны с «фантастическим усердием».

«Соблюдайте законы — или ублажите мэра, чтобы соскочить с крючка. Повысьте сценаристу зарплату — или напомните ему, как он задушил проститутку, а вы помогли замять дело. Отложите фильм, чтобы не столкнуться с конкурентами — или пусть мафия расчистит вам календарь.

Попытайтесь понять, какие герои и темы взбудоражат зрителей. Инвестируйте в технологию, которая перевернёт индустрию. Уговорите молодую звезду подписать долгосрочный контракт — даже если этот заносчивый хмырь публично поклялся никогда с вами не работать», — описывают возможности Hollywood Animal разработчики.

Симулятор управления голливудской киностудией 1920-х выйдет в 2024 году только на ПК. Точной даты релиза у проекта нет, зато имеется официальная страница в Steam. Там доступны для просмотра первые скриншоты и дебютный трейлер.