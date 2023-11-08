Наиграли пять тысяч часов в Dota 2? Теперь этого можно не стесняться.

Разработчик популярного аналитического сайта SteamDB Павел Дюндик сообщил, что Valve сейчас трудится над очень важным обновлением для своего цифрового магазина. Соответствующую информацию он обнародовал у себя в микроблоге. В скором времени у пользователей Steam появится возможность помечать игры как приватные — такая метка скроет их от друзей пользователя.

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Сфера применения новой настройки самая широкая — дело в том, что в библиотеке Steam есть игры разного толка и содержания. Кто-то, например, захочет скрыть свои пять тысяч часов, проведённых в Dota 2. Любители аниме-поделок для самых разных возрастных групп вскоре тоже смогут скрыть от друзей своё увлечение.

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Доподлинно неизвестно, когда новая функция появится в Steam. Напомним, сейчас в сервисе есть разные степени настройки приватности аккаунта, но ни одна из них не позволяет скрыть от друзей факт наличия той или иной игры на аккаунте пользователя.