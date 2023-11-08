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Разработчик популярного аналитического сайта SteamDB Павел Дюндик сообщил, что Valve сейчас трудится над очень важным обновлением для своего цифрового магазина. Соответствующую информацию он обнародовал у себя в микроблоге. В скором времени у пользователей Steam появится возможность помечать игры как приватные — такая метка скроет их от друзей пользователя.
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Сфера применения новой настройки самая широкая — дело в том, что в библиотеке Steam есть игры разного толка и содержания. Кто-то, например, захочет скрыть свои пять тысяч часов, проведённых в Dota 2. Любители аниме-поделок для самых разных возрастных групп вскоре тоже смогут скрыть от друзей своё увлечение.
Доподлинно неизвестно, когда новая функция появится в Steam. Напомним, сейчас в сервисе есть разные степени настройки приватности аккаунта, но ни одна из них не позволяет скрыть от друзей факт наличия той или иной игры на аккаунте пользователя.