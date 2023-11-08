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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Rockstar Games официально анонсировала Grand Theft Auto VI, но первый трейлер мы увидим только в начале декабря
Больше никаких слухов и шуток.

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Чуть ранее сегодня мы писали вам о том, что проверенный инсайдер издания Bloomberg Джейсон Шрайер, сославшись на свои источники, прочил скорый анонс Grand Theft Auto VI. По данным журналиста, анонс должен был состояться уже на этой неделе. За последнее время в Сети ходило множество слухов о возможном скором анонсе шестой части, но все они не сбывались по установленным инсайдерами срокам. Это не относится к Шрайеру, поскольку анонс действительно случился.

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На самом деле, полноценным анонсом это назвать очень сложно. Просто сооснователь студии-разработчика Сэм Хаузер обратился к игрокам в официальном микроблоге Rockstar Games. Никаких логотипов, роликов или, уж тем более, скриншотов из новой части. Только сам анонс и твёрдое обещание выпустить дебютный трейлер в начале декабря.

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Скорее всего, ролик нам покажут в рамках The Game Awards 2023. Но нужно помнить, что это Rockstar — ей никакие мероприятия от Джеффа Кили не нужны для показа трейлера. Поскольку сам показ ролика можно с уверенностью считать Событием — именно так, с большой буквы.

#rockstar games #grand theft auto vi
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