Собственно, официально озвученное «окно» выхода соответствует этому сроку.

Поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, как и оригинал, уже давным-давно превратился в «ждалкер», то иллюзий касательно данного продукта никто, в общем-то, не питает: выйдет — хорошо, не выйдет — никто не удивится. Тем не менее, похоже, GSC Game World всё-таки намерена дойти до конца и выпустить продолжение культового проекта. В частности, несколько часов назад в связанных со S.T.A.L.K.E.R. группах в социальных сетях появилась утечка, из которой следует, что релиз сиквела запланирован прямо на середину февраля — примерно на 14—16 число.

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Из утечки следует, что полностью завершить работу над игрой в GSC намереваются в декабре текущего года, после чего останется изловить оставшиеся баги и недочёты и затем отправить игру в печать.

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Трудно сказать, насколько древней является данная утечка на самом деле, поэтому не стоит удивляться, если в обозримой перспективе S.T.A.L.K.E.R. 2 снова отложат. В конце концов, мы так редко слышим официальные новости о данном продукте, что невольно возникает мысль о том, что девелоперам банально нечего показывать.