Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремастер культовой стратегии Stronghold уже доступен на PC
И, что важно, по вменяемой цене.

реклама

Пожалуй, не стоит сейчас вспоминать о том, сколько времени мы по молодости провели за Stronghold. Не сказать, что оно было потрачено впустую, поскольку время, проведённое с удовольствием, потраченным впустую в принципе не является. Тем не менее, фанатов «Цитадели» на просторах СНГ огромное количество, и им наверняка будет приятно узнать, что сегодня в Steam вышла обновлённая версия с подзаголовком Definitive Edition.

реклама

В рамках улучшенного издания игроков ожидает более совершенная графика, качественное звуковое сопровождение, улучшенный с учётом современных реалий и требований к играм пользовательский интерфейс, ну и, естественно, восстановлена сетевая функциональность для мультиплеерных «покатушек».

Важно понимать, что перед нами именно что ремастер: визуальная составляющая в обновлённой Stronghold улучшена, но не лишилась своего средневекового шарма. По сути, в Stronghold Definitive Edition игроков непосредственно в плане графики ждут разве что текстуры более высокого разрешения.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Игра предлагается в Steam по вполне приемлемой цене в 550 рублей. Вплоть до 14 ноября на новинку будет распространяться 10-процентная скидка, снижающая стоимость до 495 рублей.

#firefly studios #stronghold #stronghold definitive edition
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
43
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
5
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
9
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
36
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
6
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
23:48
Это ж какая мизерная она была до этого? Страшно подумать.
Новый драйвер повышает производительность видеокарт Intel Arc A до 750% в DX11 играх
Umid Xaydarov
23:36
не позорься уже.
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Зю
23:26
А могли выпустить UT4 и купаться в бабле
Epic Games Store спустя 5 лет всё ещё остаётся убыточной компанией
Дмитрий
23:21
кто бы мог подумать 😂
The New York Times: Байден обеспокоен тем, что ракеты ATACMS не помогут Украине
Олесь Кука
23:17
Xbee у них классный агрегат. Особенно в версии гибрид.
Представлен Suzuki Swift 2024
Евгений Васютин
23:05
Хочу посмотреть, как вы разместите его возле 55 дюймового телевизора висящего на стене и сколько вам это будет стоить
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Евгений Васютин
23:02
Ну давай по пунктам 1. Пиздеть начали задолго ДО выхода сериес 2. Экзы = это дело каждого, но Фил утверждает что он за мир во всем мире и против экзов. чуешь разницу? Его за язык никто не тянет 3. За ...
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Вадим Кудрявцев
22:52
Третий рейх мог бы поставить жирную точку в еврейском вопросе если бы ему не помешал СССР.Так что не будьте так самоуверены
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Truth Sееker
22:50
Как прибили Киев за три дня?
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
kitava
22:50
И опять законы триггеры для демократов.
Республиканцы представили план по безопасности на границе США в обмен на помощь Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем