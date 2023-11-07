И, что важно, по вменяемой цене.

Пожалуй, не стоит сейчас вспоминать о том, сколько времени мы по молодости провели за Stronghold. Не сказать, что оно было потрачено впустую, поскольку время, проведённое с удовольствием, потраченным впустую в принципе не является. Тем не менее, фанатов «Цитадели» на просторах СНГ огромное количество, и им наверняка будет приятно узнать, что сегодня в Steam вышла обновлённая версия с подзаголовком Definitive Edition.

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В рамках улучшенного издания игроков ожидает более совершенная графика, качественное звуковое сопровождение, улучшенный с учётом современных реалий и требований к играм пользовательский интерфейс, ну и, естественно, восстановлена сетевая функциональность для мультиплеерных «покатушек».

Важно понимать, что перед нами именно что ремастер: визуальная составляющая в обновлённой Stronghold улучшена, но не лишилась своего средневекового шарма. По сути, в Stronghold Definitive Edition игроков непосредственно в плане графики ждут разве что текстуры более высокого разрешения.

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Игра предлагается в Steam по вполне приемлемой цене в 550 рублей. Вплоть до 14 ноября на новинку будет распространяться 10-процентная скидка, снижающая стоимость до 495 рублей.