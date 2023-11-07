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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирован ENDS — амбициозный боевик в открытом мире, вдохновлённый Grand Theft Auto
Место действия — Лондон.

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Разработчики из молодой команды Concrete Team в данный момент занимаются разработкой крайне амбициозного экшена в открытом мире под названием ENDS. Сами авторы говорят, что он создаётся под вдохновением от Grand Theft Auto и The Getaway, но для его создания без поддержки Kickstarter не обойтись.

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ENDS — это одиночный приключенческий экшен в открытом мире с элементами RPG. Его авторы не отрицают, что ближе к релизу там могут появиться мультиплеерные элементы. Местом действия боевика выбран Лондон, который должен стать «самым аутентичным Лондоном, что когда-либо бывал в видеоиграх».

Повествование ENDS будет вестись от имени сразу трёх персонажей, игроков ждёт большое количество сюжетных поворотов и обязательных связок «выбор и последствие». У команды Concrete Team есть большое желание заключить партнёрские соглашения с реальными брендами одежды и художниками из Великобритании.

ENDS создаётся на базе Unreal Engine 5 с использованием технологии MetaHuman. Страница проекта уже появилась на сервисе Kickstarter, но разработчики собираются полностью профинансировать проект из собственных сбережений. Для финансирования дополнительных производственных моментов и требуется поддержка игроков. Базовая сумма очень маленькая для проекта такого масштаба — всего лишь 10 тысяч фунтов стерлингов.

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Бета-версия ENDS должна быть представлена в первом квартале 2025 года, а финальная версия планируется к выпуску в декабре 2025-го. Проект обещают выпустить на ПК (Steam), а также Xbox Series X|S и PlayStation 5.

#concrete team #ends
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