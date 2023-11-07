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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games Store продолжает приносить только убытки даже спустя пять лет после запуска
А где-то, наверное, продолжает скучать добрый седобородый дядя Гейб.

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Генеральный менеджер Epic Games Store Стив Аллисон заявил, что данная цифровая площадка до сих пор не приносит прибыль, хотя её запуск состоялся 5 лет назад. Слова топ-менеджера процитировало издание The Verge ещё 6 ноября — в первый день судебного разбирательства Epic Games и Google.

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Оказалось, что EGS действительно не приносит прибыли, а сама Epic Games по-прежнему ставит перед собой цель рост электронного магазина. Напомним, запуск площадки состоялся в декабре 2018 года — почти пять лет назад. Ключевым отличием EGS от конкурентов, включая Steam, считается сниженная комиссия для разработчиков — 12 % вместо 30 %.

Не стоит также забывать, что Epic Games Store на регулярной основе проводит бесплатные раздачи игр, а также спускает сотни миллионов долларов на покупку временной или полной эксклюзивности того или иного проекта. Самый свежий пример — Alan Wake II, который на ПК присутствует только в Epic Games Store.

Напомним, информация о том, что Epic Games Store работает в убыток, всплывала ещё в 2021 году в рамках суда Epic Games с Apple. По прогнозам Epic Games, площадка должна была выйти в плюс уже к 2023 году, но этого не случилось. Что до нынешнего положения EGS, то рост магазина является приоритетной целью студии.

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В последние месяцы дела у Epic Games идут не самым лучшим образом. Студии пришлось уволить 830 сотрудников, включая Сергея Галёнкина (идеолог EGS), поскольку она «тратит больше, чем зарабатывает».

#epic games #epic games store
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