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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В ремейке Silent Hill 2 может быть расширена история Пирамидоголового — ключевого персонажа вселенной
Но всё это пока на уровне слухов.

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В торговой сети Best Buy появилось упоминание ремейка хоррора Silent Hill 2. Поклонникам серии данное обстоятельство будет интересно из-за упоминания в описании проекта Пирамидоголового — самого узнаваемого персонажа вселенной.

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В описании ремейка на странице Best Buy говорится следующее: «Любимый персонаж фанатов — Пирамидоголовый — возвращается вместе с особой историей происхождения, в которую могут сыграть фанаты».

Никаких других подробностей о данном персонаже указано не было, а саму информацию об истории происхождения» в числе первых обнаружили пользователи форума ResetEra. Они же остались в полном недоумении от своевольства разработчиков и принялись осуждать данное решение в комментариях.

У ремейка есть своя страница в Steam — там же есть первые скриншоты и дебютный трейлер. Проникнуться идеей ремейка пока помогает только это описание на странице сервиса Valve: «Получив письмо от покойной жены, Джеймс, в надежде вновь увидеться с ней, отправляется в город, с которым они связаны воспоминаниями: Сайлент Хилл. Там, у озера, он встречает пугающе похожую на нее женщину... “Меня зовут... Мария”, — улыбнулась женщина. Ее лицо и голос... Она так похожа на неё. Шедевр в жанре психологического survival horror — лучшая часть серии по мнению многих — теперь на современных платформах: вас ждут замечательная графика и пробирающее до мурашек звуковое сопровождение».

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Напомним, ремейк Silent Hill 2 создаётся для ПК (Steam) и PlayStation 5. К разработке привлекли художника Масахиро Ито, который и создал образ Пирамидоголового, а также композитора Акиру Ямаоку. Даты релиза у игры нет.

#konami #silent hill 2 #bloober team sa
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