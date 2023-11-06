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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Группа мододелов выпустила улучшенное издание классической ролевой игры Icewind Dale 2
Фанатам строго рекомендуется.

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Группа энтузиастов, собравшаяся под общим именем Red Chimera Group, сообщила о выходе Icewind Dale 2: Enhanced Edition — улучшенной версии классической ролевой игры от Black Isle Studios. В саму группу входят программисты, художники и, собственно, любители моддинга.

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Улучшенная мододелами версия Icewind Dale 2: Enhanced Edition получила множество контентных правок, о которых поклонникам игры будет особенно интересно знать. Энтузиасты смогли переработать свыше 300 заклинаний и более 800 предметов, а также добавить более 110 совершенно новых заклинаний, 170 новых магических предметов и 30 новых подвигов.

В описании к изданию также указывается, что к партии могут присоединиться несколько новых NPC: призрак Вейра, речной тролль Врек Вилеклав, белый абишай Кшаан, Зак Бузенберри и его паук Аоча.

Масштабная модификация исправляет проблемы, с которыми сталкивались игроки при прохождении оригинальной версии Icewind Dale 2. Например, решать скучные загадки для прохождения определённых участков на карте больше не нужно. А враги в режиме Heart of Fury получат интересные возможности, а не просто большое количество здоровья.

Также у игрока появится возможность пересмотреть систему опыта, что позволит избежать ситуации с получением нулевого опыта за убийство врагов на поздних этапах игры. Наконец, авторы внесли множество мелких улучшений и ускорили время загрузки. Сама же Icewind Dale 2: Enhanced Edition подвергается детальной настройке, её действительно можно изменить под предпочтения конкретного пользователя.

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Скачать масштабную модификацию можно вот по этой ссылке.

#модификации #icewind dale ii
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