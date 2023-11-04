Есть уже отдельный тизер, представленный в рамках BlizzCon 2023.

В рамках BlizzCon 2023 команда разработчиков Diablo IV представила дебютный тизер первого расширения, получившего название Vessel of Hatred. Данный аддон добавит в игру новы регион с джунглями, новые механики и новый класс персонажа. В случае с последним продюсер поспешил заявить, что ранее такого в играх серии точно не было.

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В сюжетном плане Vessel of Hatred продолжит историю Мефисто, а релиз расширения должен состояться до конца 2024 года. Всем заинтересованным строго рекомендуется посмотреть дебютный тизер.

Любопытно, что в рамках всё той же презентации команда разработчиков Diablo IV представила ряд обновлений игры, которые должны там появиться уже 5 декабря. Вскоре там должен появиться контент для поздних этапов игры в рамках ивента Abattoir of Zir, зимнее событие Midwinter blight и многое другое. Также в следующем сезоне проекта должна появиться таблица лидеров.

Diablo IV вышла на ПК, консолях PlayStation и Xbox обоих поколений.