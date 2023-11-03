Потому что иначе и быть не могло.

Когда Blizzard решила второй раз продать всем World of Warcraft с подзаголовком Classic, стало понятно, что аналогичным образом компания поступит и со всеми выходившими для проекта дополнениями. Сегодня в рамках фестиваля BlizzCon 2023, который впервые за несколько пандемийных и постпандемийных лет проводится в «живом» формате, Blizzard представила вниманию общественности World of Warcraft Cataclysm Classic. Обновлённый анонсирующий видеоролик прилагается.

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Согласно комментарию разработчиков, в Classic-версию будут внесены изменения, однако в подробности Blizzard пока не вдаётся. Релиз должен состояться в первой половине следующего года; более точные сроки авторы пока назвать не могут.

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Напомним, что оригинальный «Катаклизм» вышел в 2010 году и стал одним из наиболее тепло принятых аддонов к World of Warcraft. В следующем году, кстати, культовой MMORPG от Blizzard исполнится 20 лет.