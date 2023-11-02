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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft отказалась выпускать дальнейшие обновления к Far Cry 6
И действительно, зачем это делать? На горизонте ведь маячит седьмая часть.

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Век современных одиночных видеоигр крайне недолог: в лучшем случае разработчики готовы выпускать одно—два крупных дополнения, несколько не имеющих большого смысла обновлений, и потом просить за такой сборник по $70—$100 в зависимости от наглости. Далеко за примерами ходить не надо: как только проект выдыхается, его отправляют на свалку истории, отказываясь дальше снабжать его контентом. Сегодня о том, что активная поддержка Far Cry 6 завершается, сообщили в Ubisoft.

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Неожиданности в случившемся нет никакой. Во-первых, с момента релиза прошло два года, что уже превосходит среднестатистический срок поддержки типичной одиночной игры разработчиками, а во-вторых, Far Cry 6 изначально была встречена весьма прохладно, поскольку, в сути своей, является повторением одной и той же сюжетной линии предыдущих игр серии, с поправкой на сеттинг и действующие лица. А подобные вещи, как вы понимаете, быстро приедаются.

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Согласно информации от авторитетных инсайдеров, сейчас Ubisoft вовсю корпит над следующей частью Far Cry. Подробностей данного проекта пока нет.

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