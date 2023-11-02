Игра выходит уже 6 ноября.

Разработчики из студии Starward Industries совместно с издательством 11 bit studios опубликовали большое геймплейное видео своего грядущего атмосферного приключения The Invincible. Видеоролик, опубликованный на официальном канале популярного игрового издания IGN в YouTube, демонстрирует вступительные 19 минут игры.

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The Invincible — это философское сюжетное приключение по фантастическому атомпанковому миру писателя Лема. Игрокам здесь нужно будет исследовать планету Регис III в поисках своего экипажа, а ещё справляться с опасностями и принимать важные решения.

Главная героиня The Invincible — квалифицированный и смекалистый астробиолог Ясна, которая вместе со своим экипажем ввязалась в космическую гонку и приземлилась на неизведанной планете Регис III.

Вскоре научное начинание быстро превращается в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. Игрокам предстоит следовать по её пути, но важно помнить, что любое принятое решение может оказаться опасным.

По ходу исследования неизведанной планеты Регис III игроки вместе с героиней будут сталкиваться с «поразительными научными феноменами». Исследуя жутковатый мир, астробиолог Ясна станет находить фрагменты утраченного и докладывать своему астрогатору, голос которого будет поддерживать её в трудные минуты.

На погружение в атмосферу атомпанка сыграет и окружение вкупе с доступными для главной героини предметами. Внешний вид дальномера и датчика движения, уникальный дизайн транспортного средства — всё будет красноречиво указывать на принадлежность The Invincible к первоисточнику писателя Лема.

«Такую главную угрозу человечеству было не предвидеть. Она заставит вас по-новому взглянуть на устремления человечества и на его предвзятость. В путь! Принимайте решения, раскрывайте тайну... но не стоит недооценивать суровую и гениальную простоту эволюции.

Во вселенной есть места вроде Региса III, не готовые к нашему прибытию. Мы и сами к ним не готовы. И всё же наш космический корабль неотвратимо движется к своей цели, а наши истории и судьбы сойдутся в одной мертвой точке.

Роботы, люди... Решайте сами, стоит ли взаимодействовать с населяющими Регис III существами… а если стоит, то как? Друг, спутник? Враг? До спуска на поверхность этой планеты вы и не подозревали, что могут значить эти слова», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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The Invincible — игра от первого лица по мотивам культового романа «Непобедимый», написанного всемирно известным автором научной фантастики, польским футурологом Станиславом Лемом. Проект поступит в продажу 6 ноября на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.