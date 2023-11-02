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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Симулятор выживания The Day Before выйдет в Steam уже 7 декабря — пока только в раннем доступе
Авторам удалось отстоять оригинальной название игры.

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Студия Fnatic опубликовала новый трейлер своего многострадального «выживастика» The Day Before. Выход шутера с элементами выживания должен состояться 7 декабря, но сейчас даже не это главное. Оказывается, авторам каким-то образом удалось сохранить оригинальное название своему проекту, ведь несколько месяцев назад в Сети была информация, что права на него принадлежат кому-то ещё.

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The Day Before сначала появится в раннем доступе, поскольку авторы хотят доделывать свою MMO вместе с игроками. Обещано, что ранняя версия будет снабжена практически всеми механиками из ранее опубликованных трейлеров. То есть, транспорт и персонализация оружия будет уже со старта.

Главный герой The Day Before — один из выживших в мирном поселении Вудберри. В ключевой локации он будет общаться с неигровыми персонажами, получать задания, торговать, посещать бары и даже тренажёрные залы с саунами. А исследовать уже предстоит город Нью-Форчун Сити: там уже небоскрёбы, стадионы, торговые центры и другие тому подобные локации. В какой-то момент придётся даже посетить пригород и окрестности.

Отправляясь в рейды, пользователь уже начнёт сталкиваться с другими игроками, которые захотят разжиться его лутом. А ещё тут найдётся место заражённым — с ними тоже придётся иметь дело. Игрок выполняет задания от NPC и начнёт получать от них местную валюту — вудкоины. Последние разрешат потратить на покупку снаряжения, еды и, разумеется, автомобилей.

В какой-то момент игрок в The Day Before получит в своё распоряжение дачу — домик, который разрешат обставить по своему усмотрению мебелью и другими предметами. Дача является безопасной зоной, другим игрокам попасть туда не получится. Забавно, что дача — это название именно для русскоязычного игрока, оно же фигурирует в трейлерах на русском языке. Для зарубежных игроков это же самое место называется ранчо.

О сроках выхода финальной версии The Day Before разработчики пока ничего не могут сказать. Они лишь уточнили, что это произойдёт только после того, как появится уверенность, что они сделали «лучшую версию игры из возможных.

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The Day Before выйдет 7 декабря на ПК (Steam). Версии для PlayStation 5, Xbox Series X и S. появятся только с выходом финальной версии проекта. Перевод на русский язык точно будет.

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