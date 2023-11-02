Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield получит поддержку технологии DLSS уже в следующем большом патче
Разработчики обещают раскрыть подробности в ближайшее время.

реклама

Разработчики из компании Bethesda рассказали, что в ближайшее время их ролевая игра Starfield получит большое обновление. Грядущий апдейт должен добавить в проект поддержку несколько важных графических опций, среди которых особое место занимает DLSS от NVIDIA. Сначала все эти обновления появятся в бета-версии для Steam перед их окончательным релизом.

реклама

Напомним, в момент релиза Bethesda оставила в недоумении игроков отсутствием поддержки DLSS в Starfield. Скорее всего, это было связано наличием заключённых партнёрских соглашений между Bethesda и AMD, но представители последней дали понять, что никаких ограничений у разработчиков нет. Только через неделю после релиза Bethesda объявила о желании добавить указанной функции в будущих обновлениях.

Также девелоперы собираются реализовать в Starfield поддержку мониторов с соотношением сторон 32:9, меню калибровки HDR, настроек яркости и контрастности, а также слайдера для изменения угла обзора. Кое-что студия уже успела сделать в предыдущих обновлениях, но грядёт большой апдейт, который добавит всё оставшееся из обещанного.

В отдельном сообщении в социальных сетях разработчики из Bethesda дали понять, что после установки грядущего апдейта Starfield получит не только поддержку DLSS, но также инструменты настройки дисплея и HDR для совместимых систем, а также другие оптимизации и улучшения. Студия также намерена получить отзывы от игроков перед тем, как обновление станет доступным для всех пользователей PC и Xbox.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Точная дата выхода большого патча для Starfield будет объявлена позже, но все подробности по нему обещают раскрыть в ближайшее время.

#nvidia #starfield #bethesda #dlss
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung в следующем году собирается увеличить объёмы выпуска HBM3 в два с половиной раза
В компании NVIDIA чат-бот помогает разработчикам чипов
Из-за санкций NVIDIA лишилась китайских заказов на ускорители на сумму около $5 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
106
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
2
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
11
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
18
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
6
Huawei вырывается в лидеры по развертыванию сетей 5.5G
1

Сейчас обсуждают

Гвоздь
12:20
На счет Лёхи не знаю. Но в последнее время Шеша хвалился что ему девочки снятся и он их во сне пёхает, а когда просыпается у него конец как кол торчит. Что вызывает в нём гордость и уважение к самому ...
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
Truth Sееker
12:19
Подожди, не так давно ватные кремлеботы же кукарекали, что США больше не будет помогать Украине, что случилось?
Акции AMD выросли в цене почти на 10% после публикации квартальной отчётности
OgoGoLog
12:18
Так Зеленский грозился ещё а августе в квартирке своей побывать. Как видишь не пришёл. Значит она ему не нужна. Зато дом в Египте появился.
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Umid Xaydarov
12:18
смотря как посмотреть, машину купить невозможно. а жить хватает.
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Chihonya
12:18
Ща придет и разнесет тебя со своим мега-дорогим кулером на стяжках!
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
Иван Горыныч
12:18
Это к Китаю или к штабу КЧФ имеет отношение?😂😂😂
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Truth Sееker
12:17
Так ты же жаловался, что тебе не хватает
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Эщкере
12:15
Шеша по девочкам? Лёха пол сменил штоле?
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
Truth Sееker
12:14
То есть не освобожденные, а отжатые?) ЗЫ. Вот и вся суть "освободителей"
Нетаньяху: линия обороны ХАМАС на севере сектора Газа прорвана
Бот_Пригожина_03081
12:14
Турция готовит досье о военных преступлениях Израиля для Международного уголовного суда в Гааге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем