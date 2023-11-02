Разработчики обещают раскрыть подробности в ближайшее время.

Разработчики из компании Bethesda рассказали, что в ближайшее время их ролевая игра Starfield получит большое обновление. Грядущий апдейт должен добавить в проект поддержку несколько важных графических опций, среди которых особое место занимает DLSS от NVIDIA. Сначала все эти обновления появятся в бета-версии для Steam перед их окончательным релизом.

реклама

Напомним, в момент релиза Bethesda оставила в недоумении игроков отсутствием поддержки DLSS в Starfield. Скорее всего, это было связано наличием заключённых партнёрских соглашений между Bethesda и AMD, но представители последней дали понять, что никаких ограничений у разработчиков нет. Только через неделю после релиза Bethesda объявила о желании добавить указанной функции в будущих обновлениях.

Также девелоперы собираются реализовать в Starfield поддержку мониторов с соотношением сторон 32:9, меню калибровки HDR, настроек яркости и контрастности, а также слайдера для изменения угла обзора. Кое-что студия уже успела сделать в предыдущих обновлениях, но грядёт большой апдейт, который добавит всё оставшееся из обещанного.

В отдельном сообщении в социальных сетях разработчики из Bethesda дали понять, что после установки грядущего апдейта Starfield получит не только поддержку DLSS, но также инструменты настройки дисплея и HDR для совместимых систем, а также другие оптимизации и улучшения. Студия также намерена получить отзывы от игроков перед тем, как обновление станет доступным для всех пользователей PC и Xbox.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Точная дата выхода большого патча для Starfield будет объявлена позже, но все подробности по нему обещают раскрыть в ближайшее время.