Был Spirit Breaker, стал Team Spirit Breaker. Надеемся, временно.

На днях команда Team Spirit по Dota 2, состоящая из российских и украинских кибератлетов, одержала верх на турнире The International 2023. Событие приятное сразу по ряду причин, и одной из главных является тот факт, что совместные достижения Team Spirit показали, что россияне и украинцы при желании могут работать вместе и добиваться вместе высот в своей деятельности.

реклама

Не берёмся читать мысли компании Valve, но на фоне победы Team Spirit разработчики переименовали персонажа Spirit Breaker в Team Spirit Breaker. Вряд ли данное изменение сделано навсегда, но какое-то время оно явно в Dota 2 «провисит» как напоминание о триумфе коллектива.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Team Spirit стала двукратным чемпионом The International — в предыдущий раз она одержала победу в 2021 году. Номинально, конечно, команда не российская и не украинская, а сербская: именно в эту европейскую страну «релоцировались» кибератлеты команды после известных событий, начавшихся в феврале 2022 года.