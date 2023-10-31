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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Valve на фоне победы российско-украинской команды Team Spirit по Dota 2 на The International 2023 переименовала одного из героев игры
Был Spirit Breaker, стал Team Spirit Breaker. Надеемся, временно.

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На днях команда Team Spirit по Dota 2, состоящая из российских и украинских кибератлетов, одержала верх на турнире The International 2023. Событие приятное сразу по ряду причин, и одной из главных является тот факт, что совместные достижения Team Spirit показали, что россияне и украинцы при желании могут работать вместе и добиваться вместе высот в своей деятельности.

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Не берёмся читать мысли компании Valve, но на фоне победы Team Spirit разработчики переименовали персонажа Spirit Breaker в Team Spirit Breaker. Вряд ли данное изменение сделано навсегда, но какое-то время оно явно в Dota 2 «провисит» как напоминание о триумфе коллектива.

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Team Spirit стала двукратным чемпионом The International — в предыдущий раз она одержала победу в 2021 году. Номинально, конечно, команда не российская и не украинская, а сербская: именно в эту европейскую страну «релоцировались» кибератлеты команды после известных событий, начавшихся в феврале 2022 года.

#valve #киберспорт #dota 2
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