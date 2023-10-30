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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
Подобные новости даруют надежду.

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Если есть в современном мире примеры того, что россияне и украинцы могут не просто дружить даже в столь непростой ситуации, но и вместе добиваться результатов, в том числе самых высоких, то одним из них является команда Team Spirit по Dota 2. Сегодня ночью состоялся финал турнира The International, триумф в котором одержал именно этот состоящий из россиян и украинцев киберспортивный коллектив, став, таким образом, двухкратным победителем этого крупнейшего турнира по наиболее популярной на постсоветском пространстве видеоигре.

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В Team Spirit пять участников, из которых двое украинцев (Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков) и трое россиян (Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов).

Необходимо, впрочем, понимать, что юридически Team Spirit не является ни российской, ни украинской: после известных событий коллектив передислоцировался в Сербию. Но главное, естественно, не форма, а содержание.

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В этом году призовой фонд турнира The International составлял 3,1 млн долларов. Победители получили его львиную долю — 1,4 млн долларов.

#россия #украина #киберспорт #dota 2 #сербия
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