Боевой пропуск тоже «заряжен».

Разработчики из студии Respawn Entertainment совместно с издательством Electronic Arts раскрыли детали следующего сезона популярной условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends. Помимо изменений по карте, новой карты и боевого пропуска, новый сезон порадует игроков возможностью переноса прогресса между всеми платформами.

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На официальном сайте Apex Legends разработчики оставили подробную инструкцию, содержащую пояснения о синхронизации прогресса игрока между всеми платформами. Скажем, если у вас есть ПК, но вы хотите скачать королевскую битву себе на Xbox Series X, то у вас получится перенести на консоль разблокированных персонажей, большинство косметических предметов, ресурсы, «донатную» валюту Apex Coins, а также выполненные задания и полученный опыт.

Перечисленное выше виртуальное добро привязано к аккаунту EA, поэтому и будет доступно на всех платформах. Что касается рангов в соревновательном режиме, эксклюзивных вещей платформ, а также баланса Apex Coins на Nintendo Switch и достижений с трофеями, то оно не переносятся. Впрочем, «ачивки», завязанные на прогрессе, могут открыться после связывания аккаунтов.

Важная тема нового сезона Apex Legends — новая легенда по имени Кондуит. Просмотреть ролики с историей этого персонажа и геймплеем можно на официальном канале королевской битвы в YouTube. А мы сейчас опишем её способности:

пассивная способность — получает ускорение, если бежит в сторону союзника за пределами тактического расстояния;

тактическая способность — даёт союзникам и себе временные щиты;

ультимативная способность — разбрасывает устройства, которые подавляют щиты, замедляют противников и наносят им урон.

Также с нового сезона в игре разрешат использовать голоспреи во время полёта и представят новый боевой пропуск. Две области получили серьёзные переработки — «Запретная зона» и «Громоотвод». В ранговом режиме появилась новая особенность — испытания повышения. Чтобы перейти в следующую категорию ранга, нужно сначала пройти испытания с ограничением по времени. Наконец, на карте «Место бури» появились новые точки интереса.

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Сезон «Воспламенение» стартует в Apex Legends в понедельник, 30 октября.