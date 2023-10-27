Смелая концепция, но важна реализация.

Разработчики из независимой шведской студии Embark совместно с издательством Nacon объявили о начале открытого бета-тестирования условно-бесплатного шутера The Finals, ключевой особенностью которого можно считать впечатляющую разрушаемость на уровнях.

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Тестирование продлится до 5 ноября, у игроков будет возможность опробовать проект не только на ПК (Steam), но также на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Кстати, оценить систему разрушаемости поможет свежий трейлер, приуроченный к старту нового мероприятия.

В рамках ивента геймерам дадут «пощупать» пять режимов, сами матчи будут проходить на девяти картах. Для своих героев они смогут примерить 9 умений, 26 элементов экипировки и 20 единиц оружия. Само мероприятие, как показала статистика Steam, вызвало интерес у поклонников шутеров.

На момент написания данного материала в Steam-версии The Finals находилось свыше 45 тысяч игроков, пиковый сегодняшний «онлайн» застыл на отметке в 64 056. Отметим, что речь идёт о популярности проекта в будний день, корректировки пиковых показателей могут случиться уже на ближайших выходных.

The Finals позиционируется своими авторами как «шоу-игра», в котором геймерам нужно вместе с товарищами по команде сражаться на аренах (тут это действительно арены, трейлер внесёт ясность), уничтожать объекты на локациях и задабривать местных спонсоров.

«Играйте в своём стиле: подкрадывайтесь к вражеским отрядам с катаной в руке или взрывайте целые здания. The Finals позволяет и то, и другое! Выбор за Вами. Множество навыков для разных типов телосложения, оружие и гаджеты помогут создать собственный стиль!

Весь мир — это ваше оружие (и ваш враг): опытный боец, конечно, умеет стрелять из ружей, но ведь выгоднее обратить против врага всё окружение! Наши арены можно использовать любым способом и даже сравнять с землей (и враг тоже на это способен)», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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The Finals должна стартовать до конца текущего года, но разработчики пока не торопятся раскрывать точную дату релиза. Вполне возможно, она ещё не единожды сместится.