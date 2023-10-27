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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Открытое альфа-тестирование шутера The Finals с продвинутой разрушаемостью стартовало
Смелая концепция, но важна реализация.

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Разработчики из независимой шведской студии Embark совместно с издательством Nacon объявили о начале открытого бета-тестирования условно-бесплатного шутера The Finals, ключевой особенностью которого можно считать впечатляющую разрушаемость на уровнях.

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Тестирование продлится до 5 ноября, у игроков будет возможность опробовать проект не только на ПК (Steam), но также на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Кстати, оценить систему разрушаемости поможет свежий трейлер, приуроченный к старту нового мероприятия.

В рамках ивента геймерам дадут «пощупать» пять режимов, сами матчи будут проходить на девяти картах. Для своих героев они смогут примерить 9 умений, 26 элементов экипировки и 20 единиц оружия. Само мероприятие, как показала статистика Steam, вызвало интерес у поклонников шутеров.

На момент написания данного материала в Steam-версии The Finals находилось свыше 45 тысяч игроков, пиковый сегодняшний «онлайн» застыл на отметке в 64 056. Отметим, что речь идёт о популярности проекта в будний день, корректировки пиковых показателей могут случиться уже на ближайших выходных.

The Finals позиционируется своими авторами как «шоу-игра», в котором геймерам нужно вместе с товарищами по команде сражаться на аренах (тут это действительно арены, трейлер внесёт ясность), уничтожать объекты на локациях и задабривать местных спонсоров.

«Играйте в своём стиле: подкрадывайтесь к вражеским отрядам с катаной в руке или взрывайте целые здания. The Finals позволяет и то, и другое! Выбор за Вами. Множество навыков для разных типов телосложения, оружие и гаджеты помогут создать собственный стиль!

Весь мир — это ваше оружие (и ваш враг): опытный боец, конечно, умеет стрелять из ружей, но ведь выгоднее обратить против врага всё окружение! Наши арены можно использовать любым способом и даже сравнять с землей (и враг тоже на это способен)», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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The Finals должна стартовать до конца текущего года, но разработчики пока не торопятся раскрывать точную дату релиза. Вполне возможно, она ещё не единожды сместится.

#nacon #embark #the finals
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Сейчас обсуждают

Блейд
21:59
Хватит здесь воздух гонят, просто встань на колени, и напиши: извини меня шеша. Но только чтобы я поверил, а то я уже видал таких как ты то что не искренне пишут.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:58
Так ты же написал, что ты меня умоляешь, что бы я тебя пощадил. К счастью для тебя, я не бью женщин и детей, а ты и то и другое.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:56
А что случилось? Да я просто ходил! У меня здесь веточка на диване спит. Ходил как дела спрашивал. А с таких как ты... Я могу понять, но не простит, а наказать я обязан. НА КОЛЕНИ ТВАРЬ
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Dmitry Kozlov
21:52
《машину оснастят комплексом активной защиты "Trophy".》 Где видео с действием этой активной защитной системой Trophy хотябы на полигоне? Здесь как я понял только одни обещания с пустыми словамии.
БТР "Намер" - Тяжелый бронетранспортер израильской армии весом 60 тонн
Гвоздь
21:50
хахахаххахахаах а ))) обиделся? хватит меня смешит на пару с Труссикёром ))))) уха ха ха ха ))) ты так ещё не унижался ))))
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
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