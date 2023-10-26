Поляки до сих пор продолжают править баги в заданиях.

Польские разработчики из компании CD Projekt RED объявили о выпуске патча 2.02 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Данная «заплатка» исправила множество проблем, связанных с техническим состоянием клиента, общим игровым процессом и заданиями.

реклама

Апдейт уже доступен для скачивания на целевых платформах. На данной странице содержится полная информация о внесённых патчем 2.02 исправлениях в клиент Cyberpunk 2077, но мы же сейчас расскажем о самом главном.

В отношении Phantom Liberty случилось немало изменений. Так, разработчики отрегулировали время доступности транспортных заказов, которые раньше доставляли некоторым игрокам неудобства. Патч 2.02 также исправил ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и не только. Разработчикам удалось «пофиксить» ошибки соприкосновения поверхностей, из-за которых можно было застрять в неожиданных местах. Также при начале прохождения сразу с «Призрачной свободы» считающиеся выполненными задания теперь будут показываться в журнале.

На странице с описанием патча очень много места занимает описание исправлений в заданиях, которые раньше доставляли игрокам неудобства из-за неработающих скриптов. Сотрудники CD Projekt RED без устали правят квесты ещё с 2020 года — порой кажется, что исправлению ошибок в этом аспекте буквально нет конца.

Разработчики признались, что исправили баланс показателей некоторых образцов оружия, опираясь на отзывы игроков. Удалось устранить ошибки, из-за которых некоторые неигровые персонажи могли проходить сквозь транспортные средства. А документация для культового оружия теперь исчезает после его создания.

В отношении правок для ПК поляки указали, что теперь при выборе настроек графики по умолчанию должны будут задействоваться готовые настройки графики, ориентированные на оборудование игрока и учитывающие последние системные требования.

К сожалению, разработчики из CD Projekt RED пока не смогли исправить проблему, из-за которой владельцы Xbox не получают подарочную машину за предзаказ дополнения Phantom Liberty. В случае с консолями важно вспомнить что патч 2.02 реорганизовал процесс на них таким образом, чтобы перезаписывать сохранённые данные только после подтверждения их целостности. Это должно устранить проблему с «битыми» файлами сохранений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Напомним, ролевой экшен Cyberpunk 2077 получил масштабное дополнение Phantom Liberty в конце прошлого месяца — 26 сентября. Проект был принят тепло публикой: в Steam у DLC имеется 88 % рейтинга на основании свыше 9,6 тысяч отзывов.