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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Супергеройский экшен Marvel’s Spider-Man 2 за первые сутки купили более 2,5 миллиона раз
Это абсолютный рекорд среди внутренних студий Sony.

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Игровое подразделение Sony и разработчики из студии Insomniac Games раскрыли информацию стартовых продажах игрового блокбастера Marvel’s Spider-Man 2. Как оказалось, за первые сутки после релиза, который состоялся 20 октября, проект купили более 2,5 миллиона раз.

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Такие убедительные показатели делают сиквел супергеройского экшена самым быстропродаваемым проектом за всю историю внутренних студий Sony Interactive Entertainment. Напомним, что в случае с первой частью, вышедшей в 2018 году, ситуация со стартовыми продажами была несколько иная: 3,3 миллиона копий спустя три дня после выхода.

«Человеки-Пауки, Питер Паркер и Майлз Моралес, возвращаются в новом впечатляющем приключении полюбившейся критикам франшизы “MARVEL Человек-Паук” для PS5. Раскачивайтесь, прыгайте и используйте новые паутинные крылья, чтобы передвигаться по Нью-Йорку мира Marvel, мгновенно переключаясь между Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Проживите разные истории, получите новые удивительные способности и помешайте легендарному злодею Веному уничтожить их жизни, город и тех, кого они любят», — гласит официальное описание проекта.

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На данный момент новые приключения Питера Паркера и Майлза Моралеса доступны только на консоли PlayStation 5. Первая часть спустя некоторое время была выпущена на ПК — хочется верить, что точно так же Sony поступит в отношении сиквела.

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