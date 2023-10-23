Это абсолютный рекорд среди внутренних студий Sony.

Игровое подразделение Sony и разработчики из студии Insomniac Games раскрыли информацию стартовых продажах игрового блокбастера Marvel’s Spider-Man 2. Как оказалось, за первые сутки после релиза, который состоялся 20 октября, проект купили более 2,5 миллиона раз.

реклама

Такие убедительные показатели делают сиквел супергеройского экшена самым быстропродаваемым проектом за всю историю внутренних студий Sony Interactive Entertainment. Напомним, что в случае с первой частью, вышедшей в 2018 году, ситуация со стартовыми продажами была несколько иная: 3,3 миллиона копий спустя три дня после выхода.

«Человеки-Пауки, Питер Паркер и Майлз Моралес, возвращаются в новом впечатляющем приключении полюбившейся критикам франшизы “MARVEL Человек-Паук” для PS5. Раскачивайтесь, прыгайте и используйте новые паутинные крылья, чтобы передвигаться по Нью-Йорку мира Marvel, мгновенно переключаясь между Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Проживите разные истории, получите новые удивительные способности и помешайте легендарному злодею Веному уничтожить их жизни, город и тех, кого они любят», — гласит официальное описание проекта.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент новые приключения Питера Паркера и Майлза Моралеса доступны только на консоли PlayStation 5. Первая часть спустя некоторое время была выпущена на ПК — хочется верить, что точно так же Sony поступит в отношении сиквела.