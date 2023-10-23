И вот это плохо.

Хотя Alan Wake 2, судя по комментариям разработчиков, будет во всём и во много раз превосходить первую часть, а это значит, что скрывать и бояться девелоперам нечего, но первые обзоры новинки начнут появляться в Сети только вечером 26 октября, то есть, всего за несколько часов до релиза проекта. Об этом сегодня сообщил авторитетный игрожур и инсайдер Том Хендерсон.

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Почему разработчики из Remedy назначили снятие эмбарго на публикацию обзоров именно на этот день, а не, скажем, на сегодня, не вполне понятно. Здесь главное, чтобы нас не ждала масса неприятных сюрпризов, которые особенно болезненно воспримут те, кто в своё время сочли приключения писателя с фонариком достойным продуктом.

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Напомним, что Alan Wake 2 не просто сиквел, а полная смена формата жанра: продолжение является полноценным хоррором, и относиться к нему необходимо соответствующим образом. Релиз — 27 октября