Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Alan Wake II пояснили, почему PC-версия игры требует наличие видеокарты NVIDIA RTX 2060 или более мощной
Дело в уникальных шейдерах.

реклама

Несколько дней назад разработчики из компании Remedy опубликовали системные требования хоррора Alan Wake II, которые многим показались слишком высокими. В минимальной конфигурации там, напомним, требовалось наличие видеокарты RTX 2060, а для комфортной игры с «лучами» нужна RTX 4080. Ситуацию с требованиями вызвалась прояснить сотрудница студии с ником Lea — Newin.

реклама

Как оказалось, высокие системные требования Alan Wake II обусловлены несколькими факторами. Игра использует шейдеры мешей (mesh shaders), они не являются опцией — технологию в обязательном порядке должно поддерживать «железо» игрока. Новые шейдеры не работают на видеокартах GTX 10 и RX 5000, поэтому они не подходят для запуска Alan Wake II.

Важность поддержки шейдеров нужного поколения — давнишняя проблема с играми нового поколения. Например, старожилы должны помнить ситуацию с видеокартой GeForce 4 MX 440, которая огорчала своих владельцев отсутствием поддержки пиксельных шейдеров версии 1.3. Данное обстоятельство мешало запускать множество игр начала-середины «нулевых». История помнит и о других примерах подобной аппаратной несовместимости — та же линейка Radeon X800 не могла похвастаться наличием поддержки пиксельных шейдеров 3.0, хотя в актуальной линейке конкурента (GeForce 6, речь про 2004 год) всё было уже реализовано.

Сотрудница Remedy с ником Lea — Newin также отметила, что студия в какой-то момент выстроила графический пайплайн на вертексных шейдерах, которые поддерживаются GTX 10 и RX 5000, но у этой версии клиента наблюдались проблемы с производительностью, поэтому от данного решения было решено отказаться, оставив только шейдеры мешей.

О поддержке шейдеров мешей компания NVIDIA впервые заговорила в момент анонса архитектуры Turing — т.е. видеокарт линейки RTX 20. Сама Microsoft добавила поддержку данной технологии в DirectX 12 Ultimate в 2020 году. На сегодняшний день таких игр на рынке не представлено, если не считать технодемо Matrix Awakens от Epic Games и парочку технодемо.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Alan Wake II поступит в продажу 27 октября в 7:00 по московскому времени на ПК (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

#remedy #alan wake ii
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Системные требования Alan Wake II неприятно удивили игроков: без GeForce RTX 4070 не будет комфортного рейтрейсинга
Alan Wake II сможет работать на консолях при 60 кадрах/с
Трейлер Alan Wake 2 показали на открытии gamescom 2023
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
115
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
133
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
29
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
56
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
32
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
8
О причинах нападения на Израиль
16
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Блейд
14:57
Ходил wildberries, забрал шину . А ты не гони на Schokk. он хоть сам никогда не жил в России, но он всегда топит за Россию, не то что твои моргенштерна и прочии мрази которые родились здесь, обворова...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Абу Аммар
14:54
5 недель надо израэлю чтобы евреи разбежались по всему миру тряся пейсами
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Моисей Коэн
14:52
Потому что России тяжело будет победить англосаксев (НАТО ).А вот ядерное оружие они ещё побаиваются, так как за океаном не отсидятся.
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Абу Аммар
14:45
тебя стереть вместе с вшивыми пейсами, сионистская сволоч
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Bratken
14:45
Мне кажется, что тут дело в том, что водянка двухсекционная :) и видеокарта этот адище хуже никак уже не сделает. Как ниже написали, что меньше 360мм ловить нечего. С 13900к однозначно. У меня самого ...
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
KAA
14:43
До каких пор (без шуток)? И чего именно ждать, выхода моделей Super, выхода 5000й серии, или от AMD чего-нибудь?
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
informator
14:43
Еще Кубу можно, с ее территории ракетам не далеко лететь)
Макконелл называет Китай, Россию и Иран новой осью зла и считает их угрозой для США
Абу Аммар
14:42
хватит пихать в сборки огрызки от нвидии, 4060 - оверпрайснутая офисная затычка. АМД делает вещи.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
informator
14:41
Все кто живет своей жизнью и не желает делать то что велит бывший гегемон те автоматом ось зла.
Макконелл называет Китай, Россию и Иран новой осью зла и считает их угрозой для США
Андрей Касянчук
14:37
Нервосеть опять зажигает! На этот раз её выдумки можно резюмировать так: специалисты тюнингового гаража им. Н. Манделлы города Новый Старгород-Подземный поставили на электросамокат ГТД от Т80У с надду...
Разогнанный до 8 ГГц Core i9-14900K позволил добиться невероятного значения fps в Counter-Strike 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем