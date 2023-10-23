Дело в уникальных шейдерах.

Несколько дней назад разработчики из компании Remedy опубликовали системные требования хоррора Alan Wake II, которые многим показались слишком высокими. В минимальной конфигурации там, напомним, требовалось наличие видеокарты RTX 2060, а для комфортной игры с «лучами» нужна RTX 4080. Ситуацию с требованиями вызвалась прояснить сотрудница студии с ником Lea — Newin.

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Как оказалось, высокие системные требования Alan Wake II обусловлены несколькими факторами. Игра использует шейдеры мешей (mesh shaders), они не являются опцией — технологию в обязательном порядке должно поддерживать «железо» игрока. Новые шейдеры не работают на видеокартах GTX 10 и RX 5000, поэтому они не подходят для запуска Alan Wake II.

Важность поддержки шейдеров нужного поколения — давнишняя проблема с играми нового поколения. Например, старожилы должны помнить ситуацию с видеокартой GeForce 4 MX 440, которая огорчала своих владельцев отсутствием поддержки пиксельных шейдеров версии 1.3. Данное обстоятельство мешало запускать множество игр начала-середины «нулевых». История помнит и о других примерах подобной аппаратной несовместимости — та же линейка Radeon X800 не могла похвастаться наличием поддержки пиксельных шейдеров 3.0, хотя в актуальной линейке конкурента (GeForce 6, речь про 2004 год) всё было уже реализовано.

Сотрудница Remedy с ником Lea — Newin также отметила, что студия в какой-то момент выстроила графический пайплайн на вертексных шейдерах, которые поддерживаются GTX 10 и RX 5000, но у этой версии клиента наблюдались проблемы с производительностью, поэтому от данного решения было решено отказаться, оставив только шейдеры мешей.

О поддержке шейдеров мешей компания NVIDIA впервые заговорила в момент анонса архитектуры Turing — т.е. видеокарт линейки RTX 20. Сама Microsoft добавила поддержку данной технологии в DirectX 12 Ultimate в 2020 году. На сегодняшний день таких игр на рынке не представлено, если не считать технодемо Matrix Awakens от Epic Games и парочку технодемо.

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Alan Wake II поступит в продажу 27 октября в 7:00 по московскому времени на ПК (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.