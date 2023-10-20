Как Factorio, только с боями.

Разработчики из американской студии Galactic Annihilation, куда входят авторы стратегии Planetary Annihilation, анонсировали Industrial Annihilation — гибрид стратегии в реальном времени и симулятора автоматизированной фабрики Factorio (и ей подобных).

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В представленной Planetary Annihilation игрокам нужно будет заниматься строительством своей фабрики и налаживанием в ней автоматизированных процессов. В последнем случае речь идёт об установке линий снабжения и налаживании бесперебойных цепочек поставок. Параллельно с этим игроку придётся заниматься защищать свои конвейерные ленты от нападения недоброжелателей — по замыслу авторов, это должно добавить разнообразия в хорошо знакомом геймплее.

В какой-то момент геймеру захочется скинуть с себя часть обязанностей — для этих целей подойдёт местный ИИ-ассистент. Например, управление войсками при обороне действительно можно доверить виртуальному помощнику.

Industrial Annihilation расскажет историю о Хаосе, который желает уничтожить целую галактику с помощью своей «дизельной армии». Противостоять ему вызвались Машины, а у игроков будет возможность выбрать понравившуюся сторону конфликта.

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Industrial Annihilation должна выйти в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года. Параллельно с анонсом состоялся выход проекта на краудфандинговую площадку StartEngine, которая позволяет стать инвестором любому желающему. Минимальная сумма вложения составляет почти $500.