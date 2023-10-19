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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релизный трейлер градостроительного симулятора Cities: Skylines II
Игра была тепло принята публикой.

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Разработчики из студии Colossal Order совместно с издательством Paradox Interactive представили релизный трейлер градостроительного симулятора Cities: Skylines II. Проект действительно поступит в продажу в ближайшее время, материалы от критиков уже подоспели.

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На момент написания данного материала у Cities: Skylines II набралось 80 % рейтинга на основании 19 рецензий. Рецензентам понравился геймплей и внешний вид симулятора, но его производительность стала основной причиной для недовольства. Авторы смогли рассмотреть в сиквеле хорошую базу для будущих обновлений — она по своим масштабам и устройству уже сейчас больше той, что была на старте оригинала.

Напомним, Cities: Skylines II выйдет 24 октября на ПК. Проект получил перевод на русский язык, цены в Steam начинаются с 1600 рублей за базовое издание. Как и в случае с предыдущей частью, Cities: Skylines II предложит строить город с нуля и превратить его в процветающий мегаполис. Игроку нужно будет прокладывать дороги и разрабатывать инфраструктуру, обеспечивающую повседневную жизнь.

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«Жизнь города в ваших руках, так что планируйте все наперед. У каждого решения есть последствия. Сможете подтолкнуть промышленность и использовать торговлю для развития экономики? Как сделать жилые районы процветающими, не снизив активность делового центра? Как дать людям то, чего они хотят, оставшись в рамках бюджета?» — гласит официальное описание проекта в Steam.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines ii
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