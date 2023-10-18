Зато дорого.

В магазине Steam состоялся релиз ролевого экшена Diablo IV — спустя всего пару месяцев после выхода там условно-бесплатного шутера Overwatch 2. Расширение своего присутствия на ПК — часть новой политики Blizzard, поэтому стоит дождаться и других её проектов.

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Почти за полные сутки с момента релиза в Steam у вышедшей Diablo IV набралось 695 отзывов, из которых только 51 % является положительным. У той же Overwatch 2 ситуация с рейтингом обстоит намного хуже, если что.

Ещё один интересный момент связан с «онлайном»: как оказалось, пока Diablo IV в Steam никому толком не нужна. Пиковая отметка за первые сутки — жалкие 5429 человек. В данный момент в игре находится только 4234 геймера, что не идёт ни в какое сравнение, например, с Path of Exile, у которой прямо сейчас имеется 25 тысяч «онлайна» при установленном полгода назад пике в размере 211 тысяч.

Steam-версию Diablo IV ругают за недоступность в российском регионе, микротранзакции и другие вещи. В техническом плане релиз получился неплохим, поэтому в отзывах игроки и указывают на другое. Стоит также дождаться выходных — именно тогда ситуация с «онлайном» ролевого экшена в Steam окончательно прояснится.

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Напомним, Diablo IV доступна на ПК (Battle.net, Steam), PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5. Одновременно с релизом проекта в магазине Valve в игре стартовал второй сезон вкупе с патчем 1.2.0.