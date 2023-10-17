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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Activision подняла цены в Steam для Турции и Аргентины в десятки раз
С момента закрытия сделки с Microsoft прошло всего несколько суток.

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После официального объявления о закрытии сделки по покупке издательства Activision Blizzard компания Microsoft слишком оперативно напомнила о себе игрокам. В цифровом сервисе Steam были повышены цены на многие игры издательства, больше всего это заметили пользователи их Аргентины и Турции (или те, кто туда «переехал» в Steam).

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На некоторые позиции ценник вырос буквально в несколько раз. Причём, актуально это в отношении не только новых проектов, но и давно вышедших и растерявших популярность по объективным причинам. Например, Call of Duty: Black Ops II для турецкого региона выросла в цене с 115 лир до 1559 лир. А шутер Call of Duty: WWII с прежних 209 лир вырос в цене до 1559 лир. Для пользователей из Турции также подняли цены на игры серии Crash Bandicoot, проекты серии Caesar и Pharaoh.

Сильнее всего по ощущениям поднялись цены в Аргентине. Например, Sekiro: Shadows Die Twice раньше там стоила 1299 песо, а стала стоить 24 000 песо. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 16 000 песо (было 679 песо). Или вот Call of Duty: WWII — теперь она стоит 24 000 песо (было 999 песо). Для казахского Steam цены тоже выросли, но не так драматично, — в среднем на 45 %.

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Утверждается, что Activision приняла решение изменить цены в соответствии с обновлёнными рекомендациями Valve. Чуть ранее в текущем году компания уже поднимала цены для отдельно взятых регионов.

#microsoft #activision blizzard
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