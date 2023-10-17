Нужно только скачать приложение для iOS или Android. Через обычный браузер тоже дадут посмотреть.

Японская студия Konami совместно с Genvid Entertainment представили трейлер интерактивного сериала Silent Hill: Ascension, действие которого происходит в хорошо знакомой вселенной. Грядущее шоу, сделанное в формате CGI, должно стартовать уже через несколько недель. Его авторы обещают выпускать новые эпизоды каждую неделю.

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Silent Hill: Ascension расскажет историю двух семей, Эрнандесов и Йохансенов, за которыми увязались адепты культа и, разумеется, монстры. По своей структуре и устройству Ascension действительно является шоу, в котором действия героев и развитие сюжета будет определяться голосованием пользователей. Прошедшие эпизоды можно разрешат просмотреть в запись в любое время.

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Интерактивный CGI-сериал должен стартовать 1 ноября в 4 утра по московскому времени. Для его просмотра и, соответственно, оказывания влияния нужно скачать приложение для iOS или Android. Вариант с просмотром в десктопном браузере тоже будет доступен. Konami собирается показывать эпизоды в приложении Sony Pictures Core, которое доступно на PlayStation, телевизорах Bravia и смартфонах Xperia.