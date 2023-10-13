Игра вышла в 2019 году. Странно это всё.

Хоррор с элементами выживания Alien: Blackout, выпущенный на мобильных устройствах ещё в 2019 году, исчезнет с виртуальных полок цифровых магазинов через две недели — 31 октября. После наступления указанной даты разработчики также прекратят всякую поддержку и развитие своего детища, но у покупателей она останется в библиотеке. К сожалению, создатели «выживастика» не уточнили, почему решились на его закрытие.

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Напомним, главной героиней Alien: Blackout является Аманда Рипли — дочь Эллен Рипли и также главная героиня Alien: Isolation. В мобильной игре нужно провести спутников в безопасную зону и не дать им столкнуться с Чужим на очередной заброшенной космической станции. С целью успешного выполнения поставленной задачи Аманда Рипли будет пользоваться датчиком движения, камерами наблюдения и голографической картой.

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В своё время фанаты вселенной «Чужой» встретили анонс Alien: Blackout прохладно, поскольку они были уверены, что разработчики дразнили их анонсом крупнобюджетного проекта. Также игроки остались в недоумении от того, что мобильная игра, как рассказывали сами авторы, официально не связана с Alien: Isolation. Напомним, героиня в обоих проекта одна и та же, а события Blackout происходят через несколько дней после завершения Isolation. Странно? Ещё как — вот и закономерный итог с изъятием проекта из цифровых площадок пожаловал.