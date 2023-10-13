Речь, разумеется, идёт о Steam-версии.

Компания Blizzard сообщила, что ролевой экшен Diablo IV получил полную совместимость с портативным компьютером Steam Deck. Напомним, игра выйдет в цифровом магазине Valve уже 17 октября, разработчики успели протестировать проект на портативном устройстве и убедиться, что он отлично работает на нём без дополнительных настроек.

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Напомним, раньше владельцам Steam Deck для запуска Diablo IV требовалось прибегать к различным «костылям» с внешней установкой клиента Battle.net. С 17 октября никаких обходных методов применять не нужно будет.

А теперь пару слов о производительности. На низких настройках Diablo IV на Steam работает довольно шустро — можно добиться показателя в 60 кадров/с. Стабильно же клиент игры работает при 40 кадрах/c, что давно стало стандартом для портативного гейминга от Valve, не удивляйтесь.

Steam-версия Diablo IV также получит поддержку кроссплея и функцию переноса прогресса между платформами вкупе с достижениями и даже списком друзей. Привязка к Battle.net понадобится.

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Одновременно с выходом Diablo IV в Steam 17 октября состоится запуск второго сезона, который получил название «Сезон крови». Вместе с этим проект получит масштабный патч с порядковым индексом 1.2.0, который сильно изменяет баланс и не только.