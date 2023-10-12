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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ранняя версия боевика Forgive Me Father 2 выйдет 19 октября, авторы показали по такому случаю 10 минут геймплея
Есть там кое-какие странности.

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Разработчики из польской студии Byte Barrel совместно с издательством Fulqrum Publishing объявили, что ранняя версия боевика Forgive Me Father 2 окажется в цифровых сервисах Steam, EGS и GOG уже 19 октября. Перед этим событием авторы проекта показали 10 минут геймплея и даже выложили демоверсию в Steam.

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Forgive Me Father 2 предложит игрокам отправиться в зловещий мир, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, где безумие никогда не дремлет, а основной сюжет будет вертеться вокруг новых похождений священника из оригинала, пытающегося всеми силами найти путь к спасению.

Главного героя будет ждать множество разнообразных битв с полчищами одержимых сектантов и разнообразных, сверхъестественных врагов, каждого из которых можно отправить на тот свет с помощью обширного и разнообразного арсенала смертоносного оружия, модифицируемого под свой вкус.

«Система безумия» из первой части, как сообщают разработчики, была переработана и улучшена, наделяя невообразимой силой тех, кто решил полностью погрузиться в безумие, и это не считая улучшенной графики, а также нового забойного саундтрека, от которого «кровь стынет в жилах».

Ключевые особенности проекта:

  • Стилизованная под комикс картинка. Разработчики доработали спрайты и модели — теперь они кажутся более чёткими по сравнению с первой частью.
  • Не похожие друг на друга игровые зоны. Геймеры побывают на вилле с привидениями, посетят окопы и даже осквернённый забор.
  • Богатый арсенал, который включает в себя нож, топор, револьвер, двустволку, миномёт и не только.
  • Уникальная система безумия, которая предоставит протагонисту сверхспособности — от повышенной скорости до вампиризма.
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Любопытно, что боевик Forgive Me Father 2 не поддерживает русский язык, а ведь Fulqrum Publishing — это «перелицованная» 1C Entertainment. Последнюю с русскоговорящей аудиторией связывало, мягко говоря, очень многое.

#fulqrum publishing #byte barrel #forgive me father 2
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