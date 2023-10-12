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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новый тизер «Смуты» показал, как в игре будут выглядеть поселения, бои с холодным оружием и многое другое
Игра выйдет в 2024 году.

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Разработчики из российский студии Cyber Nova опубликовали свежий геймплейный тизер своего исторического ролевого экшена «Смута». За неполную минуту авторы успели показать множество геймплейных аспектов своего детища, включая бои, дизайн локаций и погодную систему.

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Cyber Nova с помощью нового ролика дала нам понять, как в «Смуте» будут выглядеть персонажи из разных социальных групп, каким образом станут протекать бои на мечах (и не только на них — огнестрельное оружие тоже «засветилось»), а также насколько города в игре будут масштабными, а домашние животные — милыми.

По сути, свежий геймплейный тизер — это демонстрация текущего состояния «Смуты». Со всеми её очевидными плюсам и такими же легко прослеживаемыми минусами. Например, к анимации движений персонажей во время боёв с холодным оружием есть очевидные вопросы. Сам ролик был опубликован в официальной группе «Смуты» в социальной сети «ВКонтакте». Так вот, именно у тамошних пользователей возникли вопросы к качеству анимации.

«Смута» — это исторический ролевой экшен, основанный на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главный герой примет участие в Битве за Москву и других важных событиях, которые поспособствуют прекращению Смуты и объединению Московской Руси. Игроки по ходу прохождения сюжетной кампании посетят множество локаций, среди которых будут: Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославь, тёмный лес, лагерь ополчения под Москвой и сама Москва.

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Релиз «Смуты» должен состояться в начале 2024 года эксклюзивно в VK Play. Точная дата релиза пока не названа.

#смута #cyber nova
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Ник Хобо
19:04
Осталось поставить православную цену в 7000 и ждать миллиардов продаж.
Новый тизер «Смуты» показал, как в игре будут выглядеть поселения, бои с холодным оружием и многое другое
Бот_Пригожина_03081
19:02
Цэ другое.
Израиль не прекратит блокаду Газы, пока ХАМАС не отпустит заложников
Бот_Пригожина_03081
19:02
Т.е. евреи будут держать в заложниках всё население Газы. И кто тут большие террористы?
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Urtgard
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Затем что 2,5K с DLDSR выглядят гораздо чётче чем просто ФХД, а DLSS поднимает фпс не ухудшая изображение
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