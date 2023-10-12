Игра выйдет в 2024 году.

Разработчики из российский студии Cyber Nova опубликовали свежий геймплейный тизер своего исторического ролевого экшена «Смута». За неполную минуту авторы успели показать множество геймплейных аспектов своего детища, включая бои, дизайн локаций и погодную систему.

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Cyber Nova с помощью нового ролика дала нам понять, как в «Смуте» будут выглядеть персонажи из разных социальных групп, каким образом станут протекать бои на мечах (и не только на них — огнестрельное оружие тоже «засветилось»), а также насколько города в игре будут масштабными, а домашние животные — милыми.

По сути, свежий геймплейный тизер — это демонстрация текущего состояния «Смуты». Со всеми её очевидными плюсам и такими же легко прослеживаемыми минусами. Например, к анимации движений персонажей во время боёв с холодным оружием есть очевидные вопросы. Сам ролик был опубликован в официальной группе «Смуты» в социальной сети «ВКонтакте». Так вот, именно у тамошних пользователей возникли вопросы к качеству анимации.

«Смута» — это исторический ролевой экшен, основанный на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главный герой примет участие в Битве за Москву и других важных событиях, которые поспособствуют прекращению Смуты и объединению Московской Руси. Игроки по ходу прохождения сюжетной кампании посетят множество локаций, среди которых будут: Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославь, тёмный лес, лагерь ополчения под Москвой и сама Москва.

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Релиз «Смуты» должен состояться в начале 2024 года эксклюзивно в VK Play. Точная дата релиза пока не названа.