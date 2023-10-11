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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В шутере Starship Troopers: Extermination по мотивам блокбастера «Звёздный десант» появился режим на четверых игроков
Называется Hive Hunt и поставляется с тремя новыми картами.

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Разработчики из независимой студии Offworld Industries продолжают заниматься развитием своего кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination. В свежем апдейте проект получил поддержку режим на четверых под названием Hive Hunt.

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С выходом обновления 0.5.0 у владельцев Starship Troopers: Extermination появилась возможность собраться в команду из четырёх человек и отправиться уничтожать арахнидов на планету Валака. Сначала новый режим будет предлагать геймерам схватки на трёх картах, но позже пул локаций должен быть расширен.

Для кооператива на четверых авторы действительно «заморачиваются» с дизайном карт — это делается для того, чтобы у игроков во время таких сетевых забегов не падал уровень вовлечения в общий процесс. Так, на картах будут постоянно чередоваться небольшие пещеры с просторными зонами — это поможет дозировать плотность перестрелок и темп прохождения.

Заблудиться на новых картах у любителей выбить дурь из мерзких арахнидов не получится, поскольку сотрудники Offworld Industries продумали целую систему визуальных подсказок. Например, основной путь тут будет помечен кровью и кристаллами.

Starship Troopers: Extermination — это кооперативный шутер от первого лица для 16 игроков, в котором игрок окажется на дальней линии фронта тотальной битвы с жуками. Ему нужно будет примкнуть к отряду и попытаться внести свой вклад в роли элитного бойца авангарда глубокого космоса, чтобы вернуть контроль над планетами, захваченными арахнидами.

В шутере Starship Troopers: Extermination нужно не только стрелять, но ещё захватывать и восстанавливать базы, строить нефтеперерабатывающие заводы и выполнять множество других побочных задач, чтобы вырвать контроль над картой у арахнидов. Массивная, подробная карта с несколькими уникальными зонами обеспечивает невероятную возможность повторного прохождения, а стадные бои с сотнями вражеских жуков на экране создают ощущение участия в непреодолимой планетарной битве.

«Выбирайте классы Охотника, Оператора и Бастиона, которые лучше всего соответствуют вашему стилю игры и поддерживать остальную часть вашего отряда. Оставайтесь на связи со своими товарищами по команде с помощью интуитивно понятной системы. По мере продвижения вы будете разблокировать новое оружие, снаряжение и способности для каждого класса, чтобы стать элитным бойцом Авангарда далёкого космоса! Дополнительные возможности настройки будут появляться по мере развития игры», — рассказывают о ключевых особенностях шутера сами разработчики.

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Ранний доступ Starship Troopers: Extermination стартовал 17 мая текущего года в Steam. За это время проект собрал свыше 20 тысяч отзывов в Steam, из которых 91 % являются положительными.

#offworld industries #starship troopers extermination
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