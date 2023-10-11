Прогресс не остановить.

Компания Valve совсем недавно выпустила финальную версию соревновательного шутера Counter-Strike 2. Проект сходу удивил красотами движка Source 2, но также разочаровал владельцев некоторых категорий машин. Речь идёт о гордых обладателях старых компьютеров с поддержкой только DirectX 9 с 32-битными ОС и системах на базе macOS. Всем этим пользователям доступ к Counter-Strike 2 будет официально закрыт.

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В своё официальном сообщении по поводу поддержки шутера разработчики дали понять, что Counter-Strike 2 является большим технологическим рывком в истории Counter-Strike. С целью обеспечения дальнейшего развития игры, было принято решение отказаться от всего «балласта». Под определение последнего и подпадает поддержка старых видеокарт и устройств на macOS. Причём, в последнем случае это оправдано мизерной пользовательской базой. Valve рассказала, что в сумме пользователи со старыми видеокартами, 32-битными системами и компьютерами на базе macOS составляли менее одного процента от активных игроков CS: GO.

Для владельцев систем, которые подпадают под «бан» от Valve, предусмотрены временные послабления. Игроки смогут установить особую сборку CS: GO через вкладку с бета-версиями, на которой доступны все особенности CS: GO кроме официального матчмейкера. Особая сборка будет доступна до 1 января 2024 года с поддержкой от Valve, после чего доступ к ней закрывать не станут, но разработчики снимут с себя ответственность за работоспособность всех функций.

Valve также кое-что предусмотрела в отношении покупателей статуса Prime, которые попали под «сокращения пользовательской базы». Например, владельцы Mac смогут вернуть деньги за Prime, который был куплен в любой момент времени, но большинство времени он должен был провести в игре в период с 22 марта по 27 сентября текущего года. Кстати, статистика подсказывает, что на «Маках» сейчас сидит 1,43 % от всей аудитории Steam. Это даже меньше, чем на Linux (1,63 %).

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Для всех остальных оформление возврата за Prime возможно в том случае, если он был приобретён через Steam в период с 22 марта (тогда состоялся анонс закрытого тестирования CS2) и 27 сентября 2023-го (релиз Counter-Strike 2).