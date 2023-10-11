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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В сетевом шутере Batlefield 2042 стартовал шестой сезон с новой картой, похожей на легендарную «Метро» из третьей части
Есть и другие изменения.

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Сетевой шутер Battlefield 2042 получил масштабное обновление с порядковым индексом 6.0.0, которое также стало отправной точкой для шестого сезона Dark Creations. Апдейт добавил в игру компактную карту Redacted, которая очень сильно походит на локации из предыдущих частей Battlefield, где во главу всего поставлены перестрелки с близких дистанций.

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Из ключевых особенностей карты Redacted следует выделить следующее:

  • карта доступна для пехоты;
  • тесные помещения и отсутствие зон под открытым небом;
  • наличие не только помещений, но и зон полевых испытаний с землей и травой (открытого неба, напомним, нет);
  • основными источниками вдохновения для создателей Redacted стали карты «Операция “Метро”» из Battlefield 3 и «Операция “Взаперти”» из Battlefield 4;
  • антураж локации — секретный исследовательский комплекс на Гебридских островах в Шотландии.

Сезон Dark Creations и обновление 6.0.0 добавят в Battlefield 2042 множество технических правок и улучшений, двухместный транспортный дрон YUV-2, маленькие сумки с патронами и припасами, а также три вида оружия (полуавтоматический пистолет L9CZ, автомат VHX D3 и марксманскую винтовку G428).

Сам шутер Battlefield 2042 вышел осенью 2021 и был встречен поклонниками серии достаточно прохладно. Игроки ругали проект за обилие технических ошибок, проблемы с балансом, слишком большие карты и отказ от классических атрибутов Battlefield. В том же Steam у игры на данный момент есть свыше 155 тысяч отзывов, из которых только 40 % являются положительными. Но рейтинг на основе недавних отзывов (их набралось 2266) чуточку выше — уже 56 %.

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С «онлайном» в сервисе Valve у Battlefield 2042 дела обстоят не прям чтобы хорошо: прямо сейчас в шутере находится 5272 игрока при 11 тысячах суточного «пика».

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