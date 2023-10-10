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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Total War Pharaoh получила в основном положительные оценки профильной прессы
Завтра узнаем, что о ней думают куда более важные источники — игроки.

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Вот мы и подошли к моменту, когда очередная игра серии Total War — в данном случае с подзаголовком Pharaoh — готовится к завтрашнему релизу. По закону игровой промышленности, перед релизом разработчики сняли эмбарго на публикацию первых рецензий на новинку

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Из них-то и выяснилось, что проект получился достойный, но шедевром, требующим обязательного прохождения всеми, кто любят видеоигры, он, естественно, не является. Как пишут первые обозреватели, Total War Pharaoh радует грамотно проработанной стратегической частью, но огорчает крайне слабо реализованной и крайне однообразной «боёвкой». При всём этом «Фараон» выглядит как своеобразный полуфабрикат: интересных механик в новинке много, но многие из них как будто бы не доведены до ума и требуют «допиливания».

Впрочем, ожидать чего-то другого от современного игропрома было бы странно. В общей сложности новинка получила в среднем 75—76 баллов из 100 возможных от профильной прессы. При этом только 75 % обозревателей советуют Total War Pharaoh к прохождению.

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Завтра мы узнаем, что о новинке думают те, чьё мнение действительно имеет значение — конечные пользователи. Выборка в данном случае гораздо больше, да и скрывать правду геймеры не привыкли. В России проект официально недоступен, ну а раз люди совсем не хотят денег, то и нести им их окольными путями не стоит, правда ведь?

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