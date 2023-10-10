Игре сегодня исполнилось ровно 16 лет.

Популярный (с 2007 года и до сих пор) условно-бесплатный сетевой шутер Team Fortress 2 получил большое обновление, посвящённое Хэллоуину. Разработчики из компании Valve добавили в проект много нового контента от сообщества, а также устранили кое-какие технические ошибки. Апдейт также добавил в игру новое тематическое событие под названием «Вииизг Фотресс XV», которое продлится до 7 ноября.

реклама

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, мы же сейчас поговорим о самом важном. Итак, патч добавил в Team Fortress 2 следующий контент:

12 карт от сообщества;

4 насмешки от сообщества в магазине Манн Ко;

20 необычных эффектов от сообщества (7 для насмешек, 13 — для аксессуаров);

ящик Bone-Chilling Bonanza с аксессуарами от фанатов TF2. Даёт возможность получить один из 4-х хэллоуинских предметов и «необычнотизатор» для насмешки в качестве бонуса;

была продолжена прошлогодняя активность, в которой нужно собирать души павших, выполнять задания на карте и коллекционировать горгулий, которые появляются на локациях;

множество мелких правок: сокращённое время загрузки, видоизменённая карта Farmageddon и многое другое.

Журналисты игровых СМИ обратили внимание на тот факт, что выход последнего апдейта для Team Fortress 2 положительным образом повлиял на её актуальные показатели по «онлайну». Пиковое суточное значение застыло на отметке в 200 363 человека, но это всё меньше июльского рекорда с 253 997 игроками.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предыдущий рекорд случился, опять же, из-за выхода большого обновления. Team Fortress 2 вышла ровно шестнадцать лет назад — 10 октября 2007 года. Прямо сейчас в Steam у шутера имеется 93 % положительных отзывов из 994 тысяч написанных.