реклама
Популярный (с 2007 года и до сих пор) условно-бесплатный сетевой шутер Team Fortress 2 получил большое обновление, посвящённое Хэллоуину. Разработчики из компании Valve добавили в проект много нового контента от сообщества, а также устранили кое-какие технические ошибки. Апдейт также добавил в игру новое тематическое событие под названием «Вииизг Фотресс XV», которое продлится до 7 ноября.
реклама
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, мы же сейчас поговорим о самом важном. Итак, патч добавил в Team Fortress 2 следующий контент:
- 12 карт от сообщества;
- 4 насмешки от сообщества в магазине Манн Ко;
- 20 необычных эффектов от сообщества (7 для насмешек, 13 — для аксессуаров);
- ящик Bone-Chilling Bonanza с аксессуарами от фанатов TF2. Даёт возможность получить один из 4-х хэллоуинских предметов и «необычнотизатор» для насмешки в качестве бонуса;
- была продолжена прошлогодняя активность, в которой нужно собирать души павших, выполнять задания на карте и коллекционировать горгулий, которые появляются на локациях;
- множество мелких правок: сокращённое время загрузки, видоизменённая карта Farmageddon и многое другое.
Журналисты игровых СМИ обратили внимание на тот факт, что выход последнего апдейта для Team Fortress 2 положительным образом повлиял на её актуальные показатели по «онлайну». Пиковое суточное значение застыло на отметке в 200 363 человека, но это всё меньше июльского рекорда с 253 997 игроками.
Предыдущий рекорд случился, опять же, из-за выхода большого обновления. Team Fortress 2 вышла ровно шестнадцать лет назад — 10 октября 2007 года. Прямо сейчас в Steam у шутера имеется 93 % положительных отзывов из 994 тысяч написанных.