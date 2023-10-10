Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В сервисе Steam стартовал осенний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий будущих проектов
Игры на любой вкус уже доступны для опробования.

реклама

Вчера, 9 октября, в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал очередной игровой фестиваль «Играм быть» (он же Steam Next Fest), в рамках которого у пользователей появляется возможность опробовать демоверсии понравившихся проектов.

реклама

В рамках фестиваля «Играм быть» Valve вместе с разработчиками предоставляет доступ к ещё не вышедшим проектам. Участие в мероприятии принимают как девелоперы-дебютанты, так и уже хорошо зарекомендовавшие себя команды. Помимо открытия доступа к «демкам», на фестивале также можно посмотреть тематические трансляции и попытаться вникнуть в беседы с представителями тех или иных команд.

«Пришло время октябрьского фестиваля «Играм быть» 2023 года в Steam! С сегодняшнего дня и до 20:00 16 октября по Москве вы сможете играть в ещё не вышедшие игры от начинающих и опытных разработчиков со всего мира. Вас ждут сотни бесплатных демоверсий, трансляции и общение с разработчиками, а ещё самые разнообразные игры, в которые можно поиграть до их официального выпуска. Только не забудьте добавить понравившиеся игры в список желаемого, чтобы сразу узнать об их выходе!

Мы откроем неделю трансляций от разработчиков собственным прямым эфиром, который состоится 9 октября в 21:00 по Москве. Смотрите его на главной странице фестиваля «Играм быть» и заходите сюда в течение недели во время прямых трансляций и бесед с разработчиками».

Valve придумала множество простых способов ознакомиться с фестивалем, тезисно рассказав о самом главном:

  • возможность просматривать игры по категориям или основным меткам, чтобы найти демоверсии в своём любимом жанре. Кроме того, есть возможность искать игры по поджанрам или особым характеристикам;
  • добавлено расписание трансляций и бесед с разработчиками, поэтому у игроков есть возможность поставить напоминания, чтобы не пропустить самое интересное;
  • для каждого игрока сформирован список личных рекомендаций фестиваля, чтобы найти популярные демоверсии, похожие на его любимые игры.
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После завершения фестиваля «Играм быть» Valve обещает предоставить список самых популярных проектов, которые будут доступны в течение ещё одной недели.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
52
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
58
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
62
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
13:59
Вот только США уже проводила расследование, и фактов утечек западного оружия не обнаружилось
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
mirror1986
13:57
7800x3d и больше ничего не надо
Игровая производительность Intel Core i9-14900K в среднем на 2% выше, чем у AMD Ryzen 9 7950X3D
A224
13:56
пугачиху пусть покажут с гребеньщиковым. тогда пусть хоть донаты навешивают будем скидываться чтоб пожоще казнили :))))
В ХАМАС сообщили, что к ним в плен попали в том числе люди со вторым российским гражданством
Евгений Кузнецов
13:53
Когда евреев убивают массово - это плохо, а ОНИ других могут сколько угодно - поэтому отключение воды, электричества для мирного населения вполне по "доброму"(кстати так же поступали нацисты против Кр...
Президент Колумбии сравнил Израиль с нацистской Германией
-[]-
13:51
На воре и шапка горит! (русская пословица) )))
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Umid Xaydarov
13:49
о зелот камбекнул
Foreign Policy – Европа не может найти боеприпасы для Израиля, поскольку всё ушло в Украину
Eppius
13:48
Мы не такие, мы гуманисты. В этом наша сила.
Израиль призвал палестинский народ бежать в Египет
-[]-
13:48
Т.е. все кто не укроп, тот не украинец? А может наоборот? )))
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Eppius
13:47
Передайте ему что бы не боялся. Бидон такого персонажа в беде не оставит. А все американские Экс - разведчики , полковники, генералы и прочие почти всегда несут всякую ахинею.
Зеленский опасается потерять поддержку из-за событий в Израиле — экс-сотрудник ЦРУ
мама Стифлера
13:45
Двое суток потребовалось украинским политтехнологам, чтобы выработать антикриз на обнаружение западного оружия у движения ХАМАС Это не хохлы его продали на чёрном рынке, а москали передали террориста...
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем