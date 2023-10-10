Игры на любой вкус уже доступны для опробования.

Вчера, 9 октября, в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал очередной игровой фестиваль «Играм быть» (он же Steam Next Fest), в рамках которого у пользователей появляется возможность опробовать демоверсии понравившихся проектов.

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В рамках фестиваля «Играм быть» Valve вместе с разработчиками предоставляет доступ к ещё не вышедшим проектам. Участие в мероприятии принимают как девелоперы-дебютанты, так и уже хорошо зарекомендовавшие себя команды. Помимо открытия доступа к «демкам», на фестивале также можно посмотреть тематические трансляции и попытаться вникнуть в беседы с представителями тех или иных команд.

«Пришло время октябрьского фестиваля «Играм быть» 2023 года в Steam! С сегодняшнего дня и до 20:00 16 октября по Москве вы сможете играть в ещё не вышедшие игры от начинающих и опытных разработчиков со всего мира. Вас ждут сотни бесплатных демоверсий, трансляции и общение с разработчиками, а ещё самые разнообразные игры, в которые можно поиграть до их официального выпуска. Только не забудьте добавить понравившиеся игры в список желаемого, чтобы сразу узнать об их выходе!

Мы откроем неделю трансляций от разработчиков собственным прямым эфиром, который состоится 9 октября в 21:00 по Москве. Смотрите его на главной странице фестиваля «Играм быть» и заходите сюда в течение недели во время прямых трансляций и бесед с разработчиками».

Valve придумала множество простых способов ознакомиться с фестивалем, тезисно рассказав о самом главном:

возможность просматривать игры по категориям или основным меткам, чтобы найти демоверсии в своём любимом жанре. Кроме того, есть возможность искать игры по поджанрам или особым характеристикам;

добавлено расписание трансляций и бесед с разработчиками, поэтому у игроков есть возможность поставить напоминания, чтобы не пропустить самое интересное;

для каждого игрока сформирован список личных рекомендаций фестиваля, чтобы найти популярные демоверсии, похожие на его любимые игры.

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После завершения фестиваля «Играм быть» Valve обещает предоставить список самых популярных проектов, которые будут доступны в течение ещё одной недели.