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Вчера, 9 октября, в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал очередной игровой фестиваль «Играм быть» (он же Steam Next Fest), в рамках которого у пользователей появляется возможность опробовать демоверсии понравившихся проектов.
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В рамках фестиваля «Играм быть» Valve вместе с разработчиками предоставляет доступ к ещё не вышедшим проектам. Участие в мероприятии принимают как девелоперы-дебютанты, так и уже хорошо зарекомендовавшие себя команды. Помимо открытия доступа к «демкам», на фестивале также можно посмотреть тематические трансляции и попытаться вникнуть в беседы с представителями тех или иных команд.
«Пришло время октябрьского фестиваля «Играм быть» 2023 года в Steam! С сегодняшнего дня и до 20:00 16 октября по Москве вы сможете играть в ещё не вышедшие игры от начинающих и опытных разработчиков со всего мира. Вас ждут сотни бесплатных демоверсий, трансляции и общение с разработчиками, а ещё самые разнообразные игры, в которые можно поиграть до их официального выпуска. Только не забудьте добавить понравившиеся игры в список желаемого, чтобы сразу узнать об их выходе!
Мы откроем неделю трансляций от разработчиков собственным прямым эфиром, который состоится 9 октября в 21:00 по Москве. Смотрите его на главной странице фестиваля «Играм быть» и заходите сюда в течение недели во время прямых трансляций и бесед с разработчиками».
Valve придумала множество простых способов ознакомиться с фестивалем, тезисно рассказав о самом главном:
- возможность просматривать игры по категориям или основным меткам, чтобы найти демоверсии в своём любимом жанре. Кроме того, есть возможность искать игры по поджанрам или особым характеристикам;
- добавлено расписание трансляций и бесед с разработчиками, поэтому у игроков есть возможность поставить напоминания, чтобы не пропустить самое интересное;
- для каждого игрока сформирован список личных рекомендаций фестиваля, чтобы найти популярные демоверсии, похожие на его любимые игры.
После завершения фестиваля «Играм быть» Valve обещает предоставить список самых популярных проектов, которые будут доступны в течение ещё одной недели.