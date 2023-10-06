Самое время вспомнить заявления про «2 % рынка, которыми можно пренебречь».

На сайте Stratz.com, который собирает всю киберспортивную аналитику по Dota 2, появилась любопытная информация по продажам компендиумов к игре. Если кто не знает, это специальный виртуальный информативный сборник (по сути, боевой пропуск) по самым крупным турнирам Dota 2, который выпускают практически всегда для какого-либо определенного турнира. Первый раз он был выпущен для The International 2013.

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По данным ресурса Stratz, россияне приобрели свыше 37 тысяч компендиумов The International 2023, что составляет 19,3 % от общего количества продаж таких боевых пропусков. Таким образом, Россия стала лидером по количеству купленных информационных сборников, опередив Китай (32 тысячи), и США (16 тысяч). Самое время вспомнить многочисленные заявления недальновидных издателей про «2 % рынка, которыми можно пренебречь».

А вот по потраченным в компендиуме деньгам российские игроки уже не на первом месте. Сначала идёт Китай — там потратили 653 тысячи долларов. На втором месте обосновались США с 341 тысячей долларов, а уже на третьем месте обосновалась Россия с её 339 тысячами долларов.

Ещё из интересного: Катар занял первое место по средним тратам на одного игрока с показателем 42 доллара. Игроки из США и Китая в среднем вложили в компендиум по 20 долларов, а игроки из России — по 9 долларов.

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Также аналитики с сайта Prize Pool Tracker ранее указали на тот факт, что темпы сбора призовых для The International 2023 оказались худшими с 2015 года. Напомним, на сегодняшний день актуальный патч для Dota 2 имеет индекс 7.34b — «заплатка» вносит множество правок в баланс.