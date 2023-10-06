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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стратегический симулятор колонии Land of the Vikings выйдет из раннего доступа уже 9 октября
Как Valheim, только сложный и более «графонистый».

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Издательство Iceberg Interactive совместно со студией Laps Games определились с точной датой релиза своего стратегического симулятора колонии Land of the Vikings. Проект должен покинуть ранний доступ уже через несколько дней — 9 октября. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

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Напомним, изначально Land of the Vikings вышла в ранний доступ Steam в ноябре прошлого года. За это время проект получил три больших контентных обновления, а версия 1.0 (которая и выходит 9 октября) должна получить все запланированные функции, включая иммерсивный режим для новых игроков.

Также Land of the Vikings должна получить ворох случайных событий для сценариев и огромную вулканическую карту.

Релизный трейлер демонстрирует нам различные геймплейные аспекты Land of the Vikings, включая детально проработанный режим строительства (разрешат даже окошки к домам жителей выбирать и ставить), смену времён года, погодную систему, торговлю, режим тренировки войск, постройку целого флота и многое другое.

Land of the Viking — это симулятор выживающего поселения, в котором игроку нужно заниматься его развитием и превратить деревню в процветающий город. Здесь нужно рубить деревья, выращивать урожай, охотиться, добывать руду и ловить рыбу в окрестных морях и фьордах. Здесь крайне важно вдумчиво подходить к распределению каждого ресурса, чтобы его поселение пережило суровые зимы и росло от сезона к сезону.

«Каждый из обитателей поселения уникален. Более 20 черт открывают огромный простор для разнообразия — от могучих силачей до сладкоречивых актёров и актрис. Поручая своим людям задания, обращайте внимание на их навыки и умения. Не все викинги одинаковы, и не каждый из них подходит для той или иной работы!

По мере роста поселения к вам захотят присоединиться новые жители. Вы сможете принять их к себе или же отказать. Со временем ваши подопечные обзаведутся семьями и потомством, тем самым продлив свой род и укрепив поселение», — гласит официальное описание проекта.

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На момент написания данного материала Land of the Vikings набрала в Steam свыше одной тысячи отзывов с момента своего выхода 8 ноября 2022 года, а 81 % из них являются положительными.

#iceberg interactive #land of the vikings #laps games
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