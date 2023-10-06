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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Зловещий симулятор рыбалки Dredge получит расширение The Pale Reach с новым северным регионом и не только
Игра атмосферная, даже слишком.

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Издательство Team17 и разработчики из студии Black Salt Games объявили, что занимаются созданием расширения для Dredge — зловещего симулятора рыбалки, который был очень хорошо принят прессой и игроками. Контентная прибавка получила название The Pale Reach, она должна поступить в продажу 16 ноября.

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Сюжетное расширение после его установки добавит в основную игру новый северный регион, 11 видов рыб и крабов, изрядную долю сюжетного контента (про экспедицию и её мрачный финал), а также позволяющий подольше хранить улов предмет.

«Встав за штурвал рыболовного траулера, вы сможете отправиться в плавание по затерянным в глуши островам и узнать, что сокрыто на дне окружающих их вод. Продавайте улов местным жителям и выполняйте задания, чтобы узнать о нелегком прошлом этих мест. Оснастите свое судно усовершенствованным оборудованием, чтобы вылавливать рыбу с самых глубин и доплыть до дальних земель. Но следите за временем: вас не обрадуют незваные гости, которые могут пожаловать к вам на борт под покровом ночи...», — гласит официальное описание оригинальной Dredge.

Что до расширения The Pale Reach, то в нём игрокам нужно будет преодолеть коварный лёд, чтобы раскрыть тайну, застывшую под его толстыми пластами. Виртуальным рыболовам предстоит повторить путь предыдущей команды, которая исследовала эти воды, и узнатьисторию страшного предательства. А ещё здесь можно будет найти старых знакомых и, как мы уже написали выше, создать новое оборудование, чтобы пробраться через незнакомую локацию и заработать на ловле её обитателей.

До настоящего момента зловещий симулятор рыболова Dredge уже получил три обновления, а в будущем году его ждёт большой апдейт под названием The Iron Rig. Оригинальная игра поступила в продажу 30 марта текущего года, за это время она собрала почти 17 тысяч отзывов, из которых 95 % являются положительными.

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#team17 #black salt games #dredge #the pale reach
4
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