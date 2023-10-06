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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Deep Rock Galactic: Rogue Core — роглайт-версия известного кооперативного шутера про гномов
Проекты похожи, но и различий хватает.

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Разработчики из студии Ghost Ship представили Deep Rock Galactic: Rogue Core — атмосферное роглайт-ответвление кооперативного Deep Rock Galactic. По случаю анонса был представлен дебютный трейлер, а старт раннего доступа намечен на ноябрь 2024 года. Закрытое бета-тестирование намечено на первый квартал будущего года.

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Действие Rogue Core происходит на планете Хоксиз IV, на которой был обнаружен новый минерал невероятной ценности и полезности. По здешней легенде, космическая горнодобывающая компания Deep Rock Galactic немедленно приступает к тайным операциям по добыче уникального полезного ископаемого. В какой-то момент связь со всеми местами раскопок внезапно теряется, а разбираться со всеми неполадками придётся команде гномов, в которую войдёт главный герой.

Задания в Rogue Core можно проходить как одному, так и в составе группы до четырёх человек. Перед началом миссии игрок определяется с набором снаряжения и оружия для нового боя. Апгрейды для пушек делаются с помощью специального перерабатывающего устройства, в которое нужно загружать собираемый на уровнях экспенит.

После завершения операции герои возвращаются на свой космический корабль, где можно и нужно тратить ресурсы на работающую уже для всех вылазок разблокировку пушек, брони и модификаций для неё. Ключевое отличие роглайт-ответвления Deep Rock Galactic от оригинала кроется в структуре. В грядущей Rogue Core игрок будет начинать задание с базовой экипировкой и постепенно улучшать её по ходу вылазки. При этом сложность миссии постоянно станет постоянно расти.

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Разработчики признались, что решились на ранний анонс роглайт-ответвления Deep Rock Galactic: Rogue Core для того, чтобы пригласить неравнодушное сообщество принять участие в разработке.

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