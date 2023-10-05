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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
CD Projekt RED и авторы сериала «Настоящий детектив» приступили к работе над фильмом в формате лайв-экшен во вселенной Cyberpunk 2077
По крайней мере, партнёры у поляков точно знают своё дело.

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Всё на том же собрании для инвесторов представители CD Projekt RED говорили не только о продажах Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty, но и о заполнении временного пробела между релизами DLC и сиквела с помощью выпуска смежных развлекательных продуктов. Речь идёт о книгах, комиксах и, как стало известно сегодня, о лайв-экшен проекте во вселенной Cyberpunk 2077.

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Производством лайв-экшена компания CD Projekt RED будет заниматься вместе с компанией Anonymous Content, известной по участию в производстве таких сериалов, как «Настоящий детектив» и «Мистер робот». Прямо сейчас новым проектом по Cyberpunk 2077 занимаются руководители Anonymous Content, которые приложили руку к созданию не только «Настоящего детектива», но и первых сезонов «Игры престолов», а также «Мира Дикого Запада».

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Также объявлено, что фильм расскажет новую историю во вселенной — то есть, адаптацией уже существующего в игре сюжета проект не станет. В данный момент представители CD Projekt RED совместно с командой Anonymous Content занимаются поиском сценаристов. Поляки намерены принимать участие на всех этапах производства лайв-экшена.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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